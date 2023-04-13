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傾家蕩產為女治癌 佛州婦樂透中200萬

記者顏伶如／綜合報導
佛州婦人吉姆畢列特(前中)為女兒治病耗盡畢生積蓄，卻中了200萬元，一夕之間成了百萬富翁。(取自佛州樂透局Twitter)
佛州婦人吉姆畢列特(前中)為女兒治病耗盡畢生積蓄，卻中了200萬元，一夕之間成了百萬富翁。(取自佛州樂透局Twitter)

住在佛羅里達州雷克蘭德(Lakeland)的婦人吉姆畢列特(Geraldine Gimblet)拿出畢生積蓄給得了乳癌的女兒治病，現在突然變成百萬富翁。

女兒完成最後一次乳癌治療的隔天，吉姆畢列特購買了一張佛羅里達樂透局(Florida Lottery)的刮刮樂彩券，意外成了中獎幸運兒。

吉姆畢列特說，到加油站附設商店購買最愛玩的刮刮樂彩券時，買到的是店裡僅剩的最後一張。

佛羅里達樂透局在新聞稿中寫道，吉姆畢列特指出：「剛開始，加油站店員以為彩券全都賣光了，我請他再檢查一次，因為我最喜歡縱橫填字謎遊戲的彩券。」她說，店員果真找到最後一張。

吉姆畢列特花10元購買的刮刮樂彩券，讓她成為200萬元彩金得主。她在女兒及外孫女陪同下，前往位於塔拉哈西(Tallahassee)的佛州樂透局總部領獎。

吉姆畢列特的女兒向樂透局主管官員分享了抗癌期間如何獲得母親的財務協助。她說，母親購買彩券的前一天，自己才剛因為乳癌完成最後一次療程而離開醫院，「我生病之後，母親把她這輩子所有存款都拿出來照顧我，現在我真的非常為她感到高興」。

佛羅里達樂透局表示，吉姆畢列特選擇一次提領彩金，稅後實領160萬元。

加油站 佛州 佛羅里達州

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