最新民調：79%美國人反對刪社福 挺富人稅當健保財源

拜登總統2月9日在佛羅里達州坦帕大學，宣布政府擬保護社安福利和聯邦醫療保險，以及降低健保成本的計畫。(美聯社)

根據美聯社與芝加哥大學NORC公共事務研究中心最新的民調 顯示，79%受訪者反對刪減社會福利 ，同時有67%反對提高聯邦醫療保險(Medicare)月費，並且多數人支持對全國高收入家庭加稅作為補充健保 財源。

據了解，全國6500萬老人與身障者是透過Medicare取得政府醫療補助，並靠領取社會福利金過活，不過根據3月底公布的年度社福與健保支出報告，聯邦經費只足夠支付89%住院和療養院費用至2031年，社會福利也只能為退休族支付77%津貼至2033年，顯示國內兩大社福制度即將破產。

民調顯示，約半數受訪者對於社福和健保有點信心或毫無信心，只有約20%表示非常或有十足信心，為了讓社福和健保制度得以延續，拜登政府打算針對年收入逾40萬元的富裕家庭增稅，以籌措健保財源，並獲得58%受訪者支持。

同時針對共和、民主兩黨改革社福與健保制度，受訪者以壓倒性多數表示反對，有75%反對將社福請領資格年齡從67提高至70歲，同時70%也反對將Medicare投保年齡從65提高至67歲。

多數受訪者支持對年收入超過40萬元富裕家庭加稅以籌措財源，但民調也顯示贊同與否和政黨傾向有關，75%民主黨支持者贊成增稅，但共和黨支持者意見分歧，42%贊成、37%反對。

南加州大學衛生政策教授金斯伯格(Paul Ginsburg)認為拜登政府不努力改革，只是對富人加稅以籌措財源，根本是治標不治本的辦法，「大家視若無睹繼續過日子，將是社會安全一大危機，就社會安全制度而言，如果現在立即改革，情況還不至於太嚴重，若放任到2035年，問題將會變得非常嚴峻。」