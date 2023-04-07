白宮資安有漏洞 1900名訪客社會安全號碼外洩

華盛頓郵報報導，今年稍早在眾院國會暴亂調查委員會公布調查報告時，拜登政府不小心將1900多名白宮訪客的社會安全號碼曝光。(路透)

「華盛頓郵報 」報導，今年稍早在眾院國會暴亂調查委員會公布調查報告時，拜登政府不小心將1900多名白宮 訪客的社會安全號碼曝光。

美國政府印刷局(US Government Publishing Office，GPO)在「檔案外洩」(Notice of Data Breach)道歉函裡指出，2023年1月間，社會安全號碼被公布在網路上約有兩天時間，曾經在2020年12月某天造訪白宮的1900多名訪客受到這起政府檔案外洩事件影響，因為身分資料出現在國會暴動調查委員會取得的訪客登記表資料中。

政府印刷局局長哈爾波恩(Hugh Nathanial Halpern)在信中寫道：「對於這種事件發生，我能感受到您的擔心及沮喪。」

道歉信中寫道，社會安全號碼遭到曝光的訪客是在2020年12月14日訪問白宮，訪客登記表上對於社會安全號碼等個人訊息並沒有塗黑處理，今年1月2日至4日間便公布於國會暴動調查委員會報告裡。

報導指出，訪客個資並沒有塗黑處理究竟要向誰究責，目前無法確知。道歉信上並未說明政府是如何得知白宮訪客社會安全號碼在網路上意外外洩。華盛頓郵報先前曾報導白宮訪客個資外洩 問題，但當時華郵記者並未掌握受到影響的人數，也不知道有這封道歉信。

一位收到道歉信的人士說，信件註記時間為今年3月24日，信函是在本周寄達。另一名接到道歉信的訪客匿名受訪時說，發生個資外洩事件後，信函遲了將近三個月才寄到，令人生氣。

華盛頓郵報報導，社會安全號碼遭外洩的白宮訪客包括幾名共和黨高層以及知名人士；消息人士透露，其中許多人是前往白宮參加聖誕派對。

在眾院國會暴亂調查委員會最終版報告裡，白宮訪客登記表被列為「補充資料」(supporting materials)。