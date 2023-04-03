逾1440萬兒童罹肥胖症 新藥太貴保險拒負擔

兒童肥胖 與相關健康問題，已成美國日益嚴重的問題和危機，但新出爐藥物價格高昂，保險 公司拒絕負擔，讓許多家庭看得到卻用不到，只能眼睜睜看著自己的孩子繼續受罪。

在美國，有高達逾1440萬兒童罹患肥胖症，而肥胖通常還伴有許多相關健康問題，包括第二型糖尿病和脂肪肝。儘管市面上出現多款新藥，且儘管美國兒科學會(AAP)也已建議將這些藥物，用於面臨嚴重健康問題的兒童身上，但製藥公司設定的高昂藥價，不僅讓無健保 的家庭負擔不起，就算有保險也不保證用得起；許多保險公司聲稱藥物價格太高且缺乏相關用藥紀錄，拒絕負擔。

根據華府智庫城市研究所(Urban Institute)研究，估計只有30-40%商業保險計畫和19個醫療補助計畫，在一定程度上涵蓋減肥藥物。且多數設有額外關卡，像是要事先取得授權或是將適用範圍限制在成人身上等。

去年才獲得批准，且可能得終生服用的新減肥藥物，條件更是特別高，且還背著「虛榮藥」(vanity drugs)的汙名。

約翰霍普金斯大學教授安德森(Gerard Anderson)指出，責任在消費者身上，你得花數個月，多次和和醫生、健保計畫甚至是保險公司談判，才能搞清楚你是否負擔得起所需藥物。

對於像Ozempic這樣的新減肥藥物，在藥商和保險公司推卸拒保和成本過高等責任下，情況可能更加棘手。

美國健康保險方案(AHIP)發言人艾倫( David Allen)指出：「雖然藥商研發出救命治療方案和解決肥胖與其他疾病的突破性療法，但我們都知道問題在於價格，若無人負擔得起，那這種治療就毫無用處。」

艾倫補充到，近期新批准的治療方法「尚未被證明對長期體重管理有效，且可能會產生並發症和不利影響，」像是一停藥就惡化、服藥時出現頭痛、胃部不適和噁心等。