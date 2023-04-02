WSJ：3政商大咖獻策 聽證會前替TikTok周受資惡補1個月

上周眾院就TikTok爭議舉行聽證會時，在國會大廈外聚集的TikTok支持者。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)獨家報導，TikTok 已請到美國政商界的三位重量級人物在幕後為該平台提供建議，試圖說服美國當局「TikTok並不受中國政府干預」。

消息人士透漏，TikTok請來前總統歐巴馬 競選團隊成員普勞夫(David Plouffe)、梅辛那(Jim Messina)，以及迪士尼 前通訊長澤妮亞·穆查(Zenia Mucha)，幫助該平台避免在美國被禁。

根據消息來源，TikTok執行長周受資日前出席眾院聽證會的前一個多月，普勞夫、梅辛那、穆查三人曾協助指導周受資；這三人橫跨政界與商界，普勞夫離開白宮後在優步(Uber)任職，穆查在迪士尼前曾在紐約擔任共和黨政治人物的顧問。

日前的國會聽證會表明TikTok正面臨來自兩黨的強烈質疑，議員擔憂TikTok與中國政府分享美國用戶的數據，或者根據中國政府的指示影響用戶的觀看內容。

TikTok已經徵求平台上具有影響力的用戶加入對抗行列，在聽證會召開之前，民主黨籍紐約州聯邦眾議員鮑曼(Jamaal Bowman)偕同幾名TikTok網紅在眾院外召開記者會，為TikTok辯護。

消息人士透露，TikTok也接受川普政府時期高級顧問謝格(Tony Sayegh)就國會聽證會提出的建議，謝格目前正與TikTok母公司「字節跳動」 (ByteDance)的其中一投資者合作。

普勞夫是歐巴馬2008年第一次競選時期的競選經理，之後擔任歐巴馬高級顧問。離開白宮後在優步擔任政策與策略高級副總，帶領優步面對在其他國家的監管挑戰，讓該公司形象緩和。

梅辛那曾任歐巴馬政府副幕僚長，也是2012年連任競選團隊的成員。