行賄中國官員4000萬 FTX創辦人 檢方追訴

官司纏身的加密貨幣「FTX」創辦人班克曼-佛萊德，2021年曾指示下屬對中國官員行賄4000萬元，28日再被控「行賄外國」罪名。圖為他今年2月16日在紐約出庭。(美聯社)

聯邦檢察官 28日向曼哈頓紐約南區聯邦法院提交新起訴書，對加密貨幣 「FTX」創辦人班克曼-佛萊德(Sam Bankman-Fried)追加「行賄外國」指控，稱他2021年指示下屬向中國官員行賄4000萬元，且行賄成功，打通關節，使他在中國被凍結加密貨幣帳戶，得以馬上解凍。班克曼-佛萊德的刑事控罪因此增加到13項。檢方沒有指名受賄的中方官員。

紐約時報報導，聯邦檢察官的新起訴書顯示，班克曼-佛萊德2021年為解凍FTX姊妹公司避險基金阿拉美達研究(Alameda Research)持有的交易帳戶，指示下屬用加密貨幣向中國官員行賄4000萬元；未具名的中國官員受賄後，解凍了交易帳戶；那些帳戶共約有10億元加密貨幣。

官司纏身的加密貨幣「FTX」創辦人班克曼-佛萊德，被查出2021年時指示下屬對中國官員行賄4000萬元得逞，因此又多了一條「行賄外國」的罪名。圖為他今年2月16日在紐約出庭。(路透)

行賄外國指控是根據聯邦法律「海外反腐敗商業行為法」(Foreign Corrupt Business Practices Act)提出，該法主要用來追查大公司透過行賄在他國開展業務。現年31歲的班克曼-佛萊德共計被控證券欺詐、洗錢和違反競選財務法等13項罪名；罪名一再追加，可能對他帶來更大認罪壓力。他已被保釋，被限制居住在加州 帕巴洛阿圖市(Palo Alto)父母家中。

曼哈頓聯邦檢察官最早在去年12月、也就是FTX加密貨幣交易所倒閉破產一個月後，對班克曼-佛萊德提出第一批刑事指控；其中最嚴重指控是挪用數十億元客戶存款供個人使用、並彌補阿拉美達巨額損失。

檢方表示，2021年初，中國因調查阿拉美達貿易夥伴，中國官員凍結該公司設在中國兩大加密貨幣交易所的交易帳戶。

班克曼-佛萊德為解凍阿拉美達帳戶資金，先後聘請律師遊說中國官員、開設欺詐帳戶試圖瞞騙中國當局，但都沒有成功，於是決定行賄。

新起訴書稱，賄款至少分兩部分支付，前金後謝；第一部分在2021年11月交付；班克曼-佛萊德利用人頭與假個資，調度款項後，打入指定帳戶，當下獲得解凍；他確認帳戶解凍後，再支付剩餘賄款。解凍資金隨後被用於推動阿拉美達更多交易。

指控文件並未指明協助行賄的中國官員身分，但提到至少一名阿拉美達員工人在美國。

班克曼-佛萊德2017年與他人共同創立的阿拉美達，總部最早設在加州柏克萊，隨即遷到香港運作，直到FTX在2021年11月倒閉。

當局表示，班克曼-佛萊德及其助手向客戶、投資人和貸方隱瞞了阿拉美達與FTX的密切關連，也未透露阿拉美達任意動用客戶資金進行交易、彌補損失。迄今已有三名曾與班克曼-佛萊德密切合作的前高層主管認罪並與當局合作；其中包括前阿拉美達執行長艾莉森(Caroline Ellison)。