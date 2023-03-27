明尼蘇達州核電廠再洩核污水 居民憂管線老化

明尼亞波利斯附近一座核電廠日前再次發生核污染水洩漏事件，一名孕婦帶著女兒至核電廠舉行的記者會上關切污染情形。(美聯社)

明尼蘇達州 明尼亞波利斯(Minneapolis)附近一座核電廠的水管再次洩漏核污染水，營運核電廠的公用事業公司Xcel Energy 24日決定暫時關閉核電廠，雖然公司及及官員強調並不危險，但事件已引起附近居民擔憂，並質疑水管已經老化。

Xcel Energy去年11月發現，已有50年歷史的蒙蒂塞洛核電廠(Monticello Nuclear Generating Plant)漏出大約40萬加侖(150萬升)含放射性物質氚的核污染水，於是做了臨時修復，但今個月又發現再漏出數百萬加侖氚核污染水，於是決定關閉核電廠。

公司總裁克拉克(Chris Clark)25日在核電廠舉行記者會，表示待核反應堆冷卻後，切斷出現洩漏的水管及分析，期望防止未來再出現洩漏。

他表示，公司本可以繼續讓核電廠繼續安全運作及修復核廢水收集區，但這樣會有氚物質流入地下水的風險，為此決定暫時關閉核電站徹底解決問題。

克拉克又大派定心丸說，氚不會威脅蒙蒂塞洛或附近貝克爾市(Becker)的飲用水，因為這兩個城市是從密西西比河的不同地區取水，萬一氚水流到河裡也會給稀釋。但有居民表示，不會再吃從密西西比河釣到的魚。

事件已引起居民擔憂，非政府組織「憂思科學家聯盟」(UCS)負責核安全問題的專家萊曼 (Edwin Lyman)指出，第二次漏出氚水，揭示了老舊核電廠地下水管出現了老化問題。

去年11月第一次漏出核污染水時，Xcel Energy並沒有公開事件，只是向聯邦及州當局提交報告，直到上星期事件才遭曝光，引發了居民對其透明度及公共衛生的質疑。當政府官員還在全力「撲火」的時候，想不到出現核污染水二次洩漏。