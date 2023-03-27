我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣象局示警 金山灣區今有霜凍、風暴來襲

「日花3小時寫申請表」喬州的她申請到54大學 共計130萬獎學金

明尼蘇達州核電廠再洩核污水 居民憂管線老化

編譯盧炯燊／綜合26日電
明尼亞波利斯附近一座核電廠日前再次發生核污染水洩漏事件，一名孕婦帶著女兒至核電廠舉行的記者會上關切污染情形。(美聯社)
明尼亞波利斯附近一座核電廠日前再次發生核污染水洩漏事件，一名孕婦帶著女兒至核電廠舉行的記者會上關切污染情形。(美聯社)

明尼蘇達州明尼亞波利斯(Minneapolis)附近一座核電廠的水管再次洩漏核污染水，營運核電廠的公用事業公司Xcel Energy 24日決定暫時關閉核電廠，雖然公司及及官員強調並不危險，但事件已引起附近居民擔憂，並質疑水管已經老化。

Xcel Energy去年11月發現，已有50年歷史的蒙蒂塞洛核電廠(Monticello Nuclear Generating Plant)漏出大約40萬加侖(150萬升)含放射性物質氚的核污染水，於是做了臨時修復，但今個月又發現再漏出數百萬加侖氚核污染水，於是決定關閉核電廠。

公司總裁克拉克(Chris Clark)25日在核電廠舉行記者會，表示待核反應堆冷卻後，切斷出現洩漏的水管及分析，期望防止未來再出現洩漏。

他表示，公司本可以繼續讓核電廠繼續安全運作及修復核廢水收集區，但這樣會有氚物質流入地下水的風險，為此決定暫時關閉核電站徹底解決問題。

克拉克又大派定心丸說，氚不會威脅蒙蒂塞洛或附近貝克爾市(Becker)的飲用水，因為這兩個城市是從密西西比河的不同地區取水，萬一氚水流到河裡也會給稀釋。但有居民表示，不會再吃從密西西比河釣到的魚。

事件已引起居民擔憂，非政府組織「憂思科學家聯盟」(UCS)負責核安全問題的專家萊曼 (Edwin Lyman)指出，第二次漏出氚水，揭示了老舊核電廠地下水管出現了老化問題。

去年11月第一次漏出核污染水時，Xcel Energy並沒有公開事件，只是向聯邦及州當局提交報告，直到上星期事件才遭曝光，引發了居民對其透明度及公共衛生的質疑。當政府官員還在全力「撲火」的時候，想不到出現核污染水二次洩漏。

氚是氫的放射性同位素，天然存在，是核電站運行的常見副產品。據聯邦核管理委員會稱，它會發出微弱的β輻射，但不會傳播很遠，也無法穿透人體皮膚。

明尼蘇達州明尼亞波利斯附近一座核電廠，日前再次發生核污染水洩漏事件。(美聯社)
明尼蘇達州明尼亞波利斯附近一座核電廠，日前再次發生核污染水洩漏事件。(美聯社)

明尼蘇達州

上一則

基努李維「捍衛任務4」 美國首周票房7350萬

下一則

汽車工會選舉 強硬派新主席險勝 喊話終結低薪

延伸閱讀

下半年航空客運復甦新戰場 華航、長榮激戰兩岸、東南亞航線

下半年航空客運復甦新戰場 華航、長榮激戰兩岸、東南亞航線
華協會老人中心18年慶 布碌崙再增2處

華協會老人中心18年慶 布碌崙再增2處
華協會老人中心慶18周年 今年擴展業務再開2間

華協會老人中心慶18周年 今年擴展業務再開2間
1個月內2起…俄州事故未了 諾福克南方貨運火車又出軌

1個月內2起…俄州事故未了 諾福克南方貨運火車又出軌

熱門新聞

查克伯格24日在臉書報喜，曬出與小女兒對視的照片。（取材自臉書）

華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚

2023-03-24 20:14
CDC指出，最新政府研究報告顯示，具抗藥性且有致命殺傷力的「耳念珠菌」(Candida auris，C. auris)正在全美各地醫療機構迅速蔓延。(Getty Images)

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

2023-03-21 08:56
CBS氣象主播史瓦茲(Alissa Carlson Schwartz)在新聞直播時，突然翻白眼昏厥。(擷自推特)

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

2023-03-19 16:27
老人長照與特殊照護愈來愈貴，成為中產階級退休族的棘手難題。圖為費城養老院的坐輪椅老人。(美聯社)

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

2023-03-19 17:56
TikTok執行長周受資。(路透)

出席國會聽證 TikTok執行長周受資是誰？

2023-03-23 14:04
一架從加州安大略飛往紐約的捷藍航空上，空服員抱著貓尋找失主。(擷自推特@Yi Shun Lai)

影／飛機上有貓 空服員表情超有戲：誰是主人快出來認領

2023-03-20 14:57

超人氣

更多 >
「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?
封面故事／約會兩次就想「冠妻姓」他說：她姓氏發音太好聽

封面故事／約會兩次就想「冠妻姓」他說：她姓氏發音太好聽
不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝

不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝
Tesla生產成本砍50% 同業頭大

Tesla生產成本砍50% 同業頭大
「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看