我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣象局示警 金山灣區今有霜凍、風暴來襲

「日花3小時寫申請表」喬州的她申請到54大學 共計130萬獎學金

汽車工會選舉 強硬派新主席險勝 喊話終結低薪

編譯俞仲慈／綜合26日電
「美國聯合汽車工會」首次舉行主席直選投票，結果由挑戰者費恩當選。(美聯社)
「美國聯合汽車工會」首次舉行主席直選投票，結果由挑戰者費恩當選。(美聯社)

有87年歷史的「美國聯合汽車工會」(UAW)首次舉行主席直選投票，選舉結果25日揭曉，挑戰者費恩(Shawn Fain)以些微差距擊敗現任主席柯瑞(Ray Curry)，由於費恩選前表示要力抗汽車業者，為工人爭取更多福利，因此這位新主席的強硬立場，可能導致汽車資雙方關係更趨緊張。

根據非官方統計，UAW首次主席直選，由現年54歲、來自底特律工會管理階層的費恩挑戰現任主席柯瑞，雙方廝殺激烈，最後費恩以6萬9459票(50.2%)，險勝柯瑞的6萬8976票(49.8%)。

費恩勝選後，透過影片向工人喊話，「我們今天要讓汽車資方知道，UAW鬥爭已捲土重來。」費恩誓言要終結汽車工人低薪和低福利兩大問題，「過去20年來，我們流失40%會員，但如今告一段落。」

由於國內汽車製造業自2007年起陷入經營困境，為了共體時艱，工會多年來無法為會員爭取福利，因此新主席費恩領導的UAW預計今年夏天，將代表旗下37萬2000名會員，和底特律三大汽車業，包括福特(Ford)、通用(GM)以及斯特蘭蒂斯(Stellantis)進行勞資談判時，向資方爭取加薪、退休養老金等多項福利，而且費恩早在選前，就透過備忘錄表示，將不惜發動罷工迫使資方讓步。

過去兩年來，UAW在柯瑞領導下，進行勞資談判時，已經對Volvo Trucks、John Deere、加州大學和機具製造業CNHI發動罷工。

面對UAW新的領導班底，福特汽車執行長法利(Jim Farley)表示，「無論誰領導UAW，我們都和對方建立良好關係，我們致力改善汽車業並歡迎任何UAW領導階層。」

另一方面，已有汽車業以研發新款電動車需要資金，導致財務拮据為由，拒絕提高工人福利，對此，UAW新任副主席布斯(Mike Booth)提出警告，「你不能躲在UAW會員背後，研發電動汽車。」勞資對抗態勢益發明顯。

汽車 福利 柯瑞

上一則

明尼蘇達州核電廠再洩核污水 居民憂管線老化

下一則

人口販子猖獗 1歲男童遭棄邊境科羅拉多河邊

延伸閱讀

NBA／波爾第四節轟19分退七六人 柯瑞、柯爾齊讚

NBA／波爾第四節轟19分退七六人 柯瑞、柯爾齊讚
NBA／勇士身處西區季後賽邊緣 柯瑞：既興奮又沮喪

NBA／勇士身處西區季後賽邊緣 柯瑞：既興奮又沮喪
NBA／勇士終結客場11連敗 柯瑞：不值得慶祝

NBA／勇士終結客場11連敗 柯瑞：不值得慶祝
NBA／勇士中斷難堪客場11連敗 柯瑞：沒人會為此慶祝

NBA／勇士中斷難堪客場11連敗 柯瑞：沒人會為此慶祝

熱門新聞

查克伯格24日在臉書報喜，曬出與小女兒對視的照片。（取材自臉書）

華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚

2023-03-24 20:14
CDC指出，最新政府研究報告顯示，具抗藥性且有致命殺傷力的「耳念珠菌」(Candida auris，C. auris)正在全美各地醫療機構迅速蔓延。(Getty Images)

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

2023-03-21 08:56
CBS氣象主播史瓦茲(Alissa Carlson Schwartz)在新聞直播時，突然翻白眼昏厥。(擷自推特)

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

2023-03-19 16:27
老人長照與特殊照護愈來愈貴，成為中產階級退休族的棘手難題。圖為費城養老院的坐輪椅老人。(美聯社)

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

2023-03-19 17:56
TikTok執行長周受資。(路透)

出席國會聽證 TikTok執行長周受資是誰？

2023-03-23 14:04
一架從加州安大略飛往紐約的捷藍航空上，空服員抱著貓尋找失主。(擷自推特@Yi Shun Lai)

影／飛機上有貓 空服員表情超有戲：誰是主人快出來認領

2023-03-20 14:57

超人氣

更多 >
「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?
封面故事／約會兩次就想「冠妻姓」他說：她姓氏發音太好聽

封面故事／約會兩次就想「冠妻姓」他說：她姓氏發音太好聽
不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝

不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝
Tesla生產成本砍50% 同業頭大

Tesla生產成本砍50% 同業頭大
「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看