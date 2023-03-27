汽車工會選舉 強硬派新主席險勝 喊話終結低薪

「美國聯合汽車工會」首次舉行主席直選投票，結果由挑戰者費恩當選。(美聯社)

有87年歷史的「美國聯合汽車 工會」(UAW)首次舉行主席直選投票，選舉結果25日揭曉，挑戰者費恩(Shawn Fain)以些微差距擊敗現任主席柯瑞 (Ray Curry)，由於費恩選前表示要力抗汽車業者，為工人爭取更多福利 ，因此這位新主席的強硬立場，可能導致汽車資雙方關係更趨緊張。

根據非官方統計，UAW首次主席直選，由現年54歲、來自底特律工會管理階層的費恩挑戰現任主席柯瑞，雙方廝殺激烈，最後費恩以6萬9459票(50.2%)，險勝柯瑞的6萬8976票(49.8%)。

費恩勝選後，透過影片向工人喊話，「我們今天要讓汽車資方知道，UAW鬥爭已捲土重來。」費恩誓言要終結汽車工人低薪和低福利兩大問題，「過去20年來，我們流失40%會員，但如今告一段落。」

由於國內汽車製造業自2007年起陷入經營困境，為了共體時艱，工會多年來無法為會員爭取福利，因此新主席費恩領導的UAW預計今年夏天，將代表旗下37萬2000名會員，和底特律三大汽車業，包括福特(Ford)、通用(GM)以及斯特蘭蒂斯(Stellantis)進行勞資談判時，向資方爭取加薪、退休養老金等多項福利，而且費恩早在選前，就透過備忘錄表示，將不惜發動罷工迫使資方讓步。

過去兩年來，UAW在柯瑞領導下，進行勞資談判時，已經對Volvo Trucks、John Deere、加州大學和機具製造業CNHI發動罷工。

面對UAW新的領導班底，福特汽車執行長法利(Jim Farley)表示，「無論誰領導UAW，我們都和對方建立良好關係，我們致力改善汽車業並歡迎任何UAW領導階層。」

另一方面，已有汽車業以研發新款電動車需要資金，導致財務拮据為由，拒絕提高工人福利，對此，UAW新任副主席布斯(Mike Booth)提出警告，「你不能躲在UAW會員背後，研發電動汽車。」勞資對抗態勢益發明顯。