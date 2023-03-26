仰賴中印進口 重要藥物短供30% 參院曝缺藥危機

國會報告指出，2022年底美國缺藥達到尖峰。圖為加州一間CVS藥店在2022年12月初出現藥品貨架供不應求情況。(Getty Images)

參院國土安全及公共事務委員會日前公布報告指出，過去兩年之間一些重大藥物供應短絀已達30%，對醫生及病人影響極為重大；參院民主黨 人表示，太仰賴外國廠商生產，是國家無法克服短供問題的主因。

全國公共廣播電台(npr)報導，接近2022年底時，缺藥來到尖峰，295種個別藥物被認定為短絀，如兒童流感藥、尋常的抗生素及兒童過動躁鬱症用藥都愈來愈難取得，要治療由感冒到癌症都受到影響。

報告指出，新冠疫情 讓供應鏈 吃緊，當時臨櫃販售的呼吸道治療藥物需求量大增。

報告另指出，但就算在疫情前，全國要克服基本的短供都感到吃力，15種以上「重大健保藥」如一般抗生素、注射式鎮定劑，短供已逾十年。

委員會主席、麻州民主黨參議員彼得斯(Gary Peters)表示，美國無法克服短供，太依賴外國廠商生產是頭號原因。

彼得斯在發表報告的聽證會上表示，近八成生產活性藥物成分的廠商，都在美國以外，這樣子也造成「不能接受的國安風險」。

「戰略準備及因應管理局」(ASPR)向委員會報告指出，用於治療重大、急性傷病的注射類藥物，都仰賴由中國到印度的重要成分，換言之，供應鏈嚴重受阻，可能會讓急診室手忙腳亂。

報告另發現，聯邦政府及產業監管機構沒能洞察這些藥物的供應鏈，因此要預測短絀更加困難。例如聯邦食品暨藥物管理局(FDA)就不知道廠商取得的初始材料量，在別的案例當中，則不知道多少廠商參與生產最終藥劑。

為矯治這種現象，FDA應創設中央數據庫，追蹤初始材料的備料等級，另追蹤產量。

委員會民主黨人另建議，聯邦官署團隊應配合起來，定期執行供應鏈風險評估，對民間廠商增加數據分享要求，接下來要增加官方與業界夥伴間的數據分享。

報告指出，聯邦增加對製藥的投資，也有助於減少國家對外國藥物供應的依賴，這一點意味著增加誘因促進國內生產、建立產學合夥關係，增益研發能力。彼得斯表示，他計畫近期內提出法案，落實這些長期建議案。