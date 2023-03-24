攻擊搶劫亞裔婦 17歲嫌犯20萬保釋金砍半
住在休士頓地區的44歲越南裔女子張農(Nhung Truong)，上個月13日從銀行取款離開後，遭17歲嫌犯哈雷爾(Joseph Harrell)攻擊並搶走4300元現金。檢方要求法官將嫌犯保釋金訂為20萬元，但德州哈里斯郡(Harris County )地方法院法官克莉絲汀‧蓋尼(Kristin Guiney)22日裁定將保釋金額砍半。
育有三名兒女的張農遭到攻擊後脊椎骨折，陷入癱瘓。
警方上周以加重搶劫罪(aggravated robbery)罪嫌逮捕哈雷爾。根據警方調查，張農離開銀行之後被哈雷爾尾隨跟蹤長達24哩。張農遭到攻擊摔倒而重傷，4300元現金被搶走。
哈雷爾落網後，檢察官向法院請求裁定保釋金20萬元。檢方指出，哈雷爾曾遭控非法持槍，今年1月26日才剛以100元交保獲釋，交保期間再度犯罪。
哈雷爾的公設辯護人凱薩琳‧艾凡斯(Catherine Evans)則向法院指出，哈雷爾的家屬根本無力籌措保釋金。
法官蓋尼22日同意讓哈雷爾保釋金減半到10萬元。
艾凡斯接受福斯新聞網站(Fox News Digital)訪問時說，法官同意降低哈雷爾保釋金的條件，包括24小時居家監禁及配帶衛星定位追蹤裝置。
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