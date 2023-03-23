國會：TikTok如何保護孩童 要說清楚

抖音(TikTok)執行長周受資23日至國會作證，眾院已表示希望他說明TikTok該如何保護兒童避開不當內容及可能被利用的風險。(美聯社)

抖音(TikTok )執行長周受資23日至國會作證，議題不僅針對隱私安全問題，也包括TikTok針對兒童的影響；眾院 已表示希望他說明TikTok該如何保護兒童避開不當內容及可能被利用的風險。

國會眾院共和黨 籍能源和商業委員會主席羅傑斯(Cathy McMorris Rodgers)日前表示，國會議員「需要知道該公司採取哪些行動，讓孩子免於線上及線下的傷害」。

羅傑斯與其他共和黨人先前曾致函TikTok，指稱「許多兒童接觸TikTok演算法不斷強迫推送的不當內容」，他們也對TikTok的直播功能提出疑慮，表示直播可能讓成年的TikTok用戶有機會提供金錢報酬，說服兒童做出含有性暗示的行為。

羅傑斯說：「美國人有權利知道他們隱私受到危害的程度，他們的數據因字節跳動(ByteDance)旗下的TikTok與中國的關係受到操縱。」美國政府憂心TikTok的使用者數據可能被分享給中國政府。

TikTok本月初表示正在開發一種工具，家長可用來預防青少年、孩童瀏覽含特地字眼或標籤的內容。

TikTok也公布其他新功能，幫助使用者限制該應用程式的使用時間，18歲以下用戶自動設定為一天使用一小時的限制，必須輸入密碼才能繼續使用。

拜登政府和TikTok已就數據安全問題協商兩年多，TikTok宣稱已花費逾15億元在數據安全工作上，並駁回從事間諜工作的指控。