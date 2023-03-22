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蛋白飲中摻砷與氰化物 牙醫涉殺妻被捕

編譯徐薏茹／綜合21日電
育有六名子女的科羅拉多州45歲牙醫克雷格(右三)，被控下毒殺害妻子(左三)。(取自臉書)
育有六名子女的科羅拉多州45歲牙醫克雷格(右三)，被控下毒殺害妻子(左三)。(取自臉書)

根據法庭文件內容，科羅拉多州一名牙醫涉嫌在妻子的蛋白飲中摻入砷(arsenic)與氰化物(cyanide)，計畫殺害其配偶後和情婦展開新生活，該牙醫日前已因一級謀殺罪嫌疑被逮捕。

45歲的克雷格(James Craig)在19日被逮捕前不久，他的妻子安潔拉．克雷格(Angela Craig)18日在摘除維生設備後過世，這已是她本月第三次送醫。

安潔拉被送往醫院時，醫師找不出病因；克雷格的牙醫診所夥伴雷德芬(Ryan Redfearn)告訴一名護士，克雷格訂購了氰化鉀(potassium cyanide)，但他們的工作並不需要用到氰化鉀，警方於是開始調查克雷格。

科羅拉多州45歲牙醫克雷格，被控下毒殺害妻子。(美聯社)
科羅拉多州45歲牙醫克雷格，被控下毒殺害妻子。(美聯社)

逮捕令指出，安潔拉在醫院死亡前，克雷格曾用工作場所的共用電腦搜索毒物資訊，他在YouTube、Google查詢的問題包括「幾克的純砷可以毒死人」、「驗屍是否能偵測到砷」、「前五名無法偵測到、不顯示謀殺跡象的毒物」、「如何製作毒物」等關鍵詞。

與此同時，克雷格還與德州奧斯汀一名齒顎矯正女醫師互傳「親密」且「色情露骨」的電子郵件，並且在安潔拉還在醫院與死神搏鬥時，與情婦會面。

法律文件內容指出，克雷格計畫搜尋無法被追查的謀殺手段，終結妻子的生命，他提供的毒物與出現的症狀一致，克雷格準備和情婦展開新生活。

根據指控，克雷格2月27日在線上訂購砷，3月4日在家收到包裹。

不久後安潔拉就出現頭暈、頭痛症狀，前往醫院多次，本月15日她最後一次住院，但醫師遲遲無法找出病因。

克雷格6日曾告訴辦公室管理員，他正在等一個包裹並交代不要打開。

據信，當天早上他在鍛鍊前給安潔拉額外的蛋白，鍛鍊完畢後，安潔拉開始頭暈，被送往醫院。

克雷格對調查員稱，他的妻子自2022年12月要求離婚以來一直蓄意過量服用類鴉片藥物。

除了砷與氰化鉀，克雷格還試圖購買有毒的含夾竹桃苷(Oleandrin)，但已被警方攔截訂單。

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