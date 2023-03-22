本田喜美車遭投訴 方向盤會卡住

2022、2023年出廠的部分本田喜美型車輛，有行駛中方向盤卡住的情形，雖未出現傷亡事件，國家公路交通安全管理署已展開調查。圖為一輛2022年喜美車。(Getty Images)

全國國家公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)在一年內接獲逾百件駕駛人投訴，指稱本田 (Honda)汽車 的「喜美」(Civic)型車方向盤系統(steering)有時會卡住，導致駕駛人須瞬間加大用力、增加車禍 風險，交通安全管理署展開調查。

這項調查涵蓋2022年和2023年份約23萬8000輛喜美車。

NHTSA表示，共收到145起關於轉向問題的投訴，多半發生在高速公路上；這些是過去11個月內的投訴，主要來自低里程車輛。

該署21日在官網發文稱，轉向加碼用力恐導致反應過度．或者無法避開道路危險狀況；所幸NHTSA目前尚未接獲因轉向問題導致傷亡報告。

管理署將展開調查，確定有多少車輛受到影響以及問題的嚴重程度，必要時將不排除召回。

本田公司表示，將配合調查，目前還在初期階段，或許不會導致召回；除了接受管理署審查，該公司也展開內部調查。

本田指出，多數可能有問題的車輛應該還在保固期內(under warranty)，如果車主覺得有異狀，應盡速聯絡汽車經銷商。