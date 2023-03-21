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亞馬遜才砍1.8萬人、再裁員9千 科技業1年30萬人失業

編譯周芳苑／綜合20日電
亞馬遜旗下的雲端運算事業AWS去年營收228億元，但20日宣布的最新一波裁員計畫也包括這個部門員工在內。(路透)
亞馬遜旗下的雲端運算事業AWS去年營收228億元，但20日宣布的最新一波裁員計畫也包括這個部門員工在內。(路透)

電子商務巨擘亞馬遜(Amazon.com)繼先前大裁員5%後，20日宣布再裁員9000人，包括獲利的雲端運算及廣告部門，將全方位擴大成本緊縮範圍。

亞馬遜執行長傑西(Andy Jassy)聲明，該公司近幾年員工大增，稱那是因應營運的必要之舉；鑑於目前經濟不穩定、短期內充滿變數，因此成本及人力須更求精簡。

裁員浪潮襲捲科技業，臉書(Facebook)母公司Meta Platforms上周宣布將在未來幾個月第二波裁員約1萬人。

疫情爆發之初網購大增，亞馬遜擴大召募，2019年底至2021年底約增加80萬名員工，隨著疫情紓緩、人們重返實體店購物，亞馬遜針對不賺錢的單位緊縮成本並凍結聘僱。

傑西說，新一波裁員預計4月中下旬完成。截至去年12月底，亞馬遜全球約有150萬名員工，最近裁員前才剛召募約3萬5000人。

根據追蹤科技業裁員的網站Layoffs.fyi，2022年起，科技業裁員數約30萬人。

亞馬遜不久前剛裁員1萬800人，以平台事業、人力召募及零售部門為主。

亞馬遜其他改革恐導致更多人自願離職，同時該公司新的酬勞計劃意味著許多員工今年將減薪。

亞馬遜也刪減計劃及投資，本月稍早確定暫停華府附近預備作為第二個總部的大型企業房產綜合體工程；此外，4月1日將關閉西雅圖、紐約市及舊金山八家無人收銀的Amazon Go店面，近幾個月也取消慈善捐助方案AmazonSmile等計劃。

亞馬遜旗下的雲端運算事業AWS去年營收228億元，其他事業共虧損106億元。

亞馬遜 裁員 Amazon

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