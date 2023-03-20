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新冠後遺症不理賠 400萬患者扛巨債「沒力氣和保險公司爭」

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新冠後遺症不理賠 患者揹巨債 「每年至少花近萬元」

編譯俞仲慈／綜合19日電
最新研究顯示，國內有多達400萬人因為許多罹患新冠後遺症的患者，因未獲得保險公司理賠，導致背負龐大的醫療債務。圖為愛達荷州一家醫院的新冠病患正接受治療。(美聯社)
最新研究顯示，國內有多達400萬人因為許多罹患新冠後遺症的患者，因未獲得保險公司理賠，導致背負龐大的醫療債務。圖為愛達荷州一家醫院的新冠病患正接受治療。(美聯社)

根據華府智庫布魯金斯研究院(Brookings Institution)最新研究顯示，國內有多達400萬人因為罹患新冠後遺症而無法工作，在沒有收入的情況下，又無法獲得保險公司理賠，導致許多患者背負龐大的醫療債務。

沙加緬度(Sacramento)加州州立大學32歲博士生艾莉西亞·馬內斯(Alyssa Maness)確診新冠後，罹患「姿勢性心搏過速症候群」(POTS)，手腿麻痹、刺痛加上心率不整，去年年初醫師為馬內斯進行一系列檢查，不料帳單送交保險公司，以非必要性醫療為由，拒絕理賠，馬內斯得自費1萬元，令她萬念俱灰，「我已經沒有力氣再和保險公司爭執，因為我知道會失敗。」

根據美國醫學會健康論壇(JAMA Health Forum)去年5月發表的論文預估，新冠後遺症患者個人醫療支出每年高達9000元，換言之，病患可能背負少則數千元、多則數萬元的醫療債務。

史丹福大學健康政策中心(Stanford University's Center for Health Policy)前研究員伯格索德(Linda Bergthold)表示，保險公司理賠與否的關鍵在於是否有「醫療必要性」(Medical necessity)，這也是新冠後遺症患者遭到拒賠的主因。

伯格索德表示，「新冠後遺症太新，所知甚少，就像新冠病毒一樣，沒有人真的知道什麼有效。」並強調必須有大量研究或證據顯示具體療效，才能夠讓保險公司同意理賠。

保險公司Aetna發言人凱普內斯(Alex Kepnes)表示，「新冠後遺症尚未有單一定義，該公司將基於醫療必要性與遵循指導來決定是否理賠。」

由於州政府都有主管機關負責監督保險公司，因此專為新冠後遺症患者爭取理賠的「田納西公義組織」(Tennessee Justice Center)執行董事強生(Michele Johnson)建議患者走法律途徑爭取理賠，「因為保險公司已獲得州政府核准，卻一直拒絕理賠。」

保險 加州 史丹福大學

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