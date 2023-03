CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

洛杉磯 哥倫比亞廣播公司(CBS)氣象主播史瓦茲(Alissa Carlson Schwartz)18日上午在新聞直播時,突然翻白眼失去意識倒下。

她先是身體傾斜,似乎意識不清,上半身癱軟到桌上,接著整個人滑倒到桌下。

與她連線的聯合主播Nichelle Medina和Rachel Kim顯然吃了一驚,然後說:「我們先休息一下馬上回來。」

史瓦茲被送到醫院,她在當日下午於臉書 發文向觀眾報平安,並於今日下午再度貼文感謝各界關懷。

TMZ報導,史瓦茲在2014年也在播報時發生過類似的情況。 CBS氣象主播史瓦茲(Alissa Carlson Schwartz)在新聞直播時,突然翻白眼昏厥。(擷自推特)

🚨#WATCH: As terrifying moment happened when a CBS LA meteorologist collapsed live on air



📌#LosAngeles | #California



Terrifying moment shows when a CBS LA meteorologist Alissa Carlson Schwartz collapsed on-air on Saturday morning while doing a live report her co workers… https://t.co/zkWpaB81yZ pic.twitter.com/tQ9To9spDo