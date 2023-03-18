去年全美網路詐騙103億5年新高 網路釣魚最多

聯邦調查局報告指出，2022年遭網路詐騙的美國人損失金額約103億元，創下五年新高。(美聯社)

聯邦調查局(FBI )公布的最新報告指出，2022年遭網路詐騙的美國人損失約103億元，創下五年來新高。

FBI的「網路犯罪投訴中心」(Internet Crime Complaint Center)每天接到超過2000件投訴，其中最常見的是網路釣魚 ，2022年有30萬497名被害人通報，受害總額超過5200萬元。

釣魚(phishing)的定義是「利用宣稱合法公司但未經請求的電郵、簡訊和電話，要求被害人提供個人、財務和/或登入憑證」，這種詐騙手法往往會成功，因為釣魚電郵通常與被害人熟悉的帳號相似，促使他們點選不安全的連結。

報告指出，資料外洩與非付款詐騙是去年第二常見的網路詐騙，分別有5萬8859人與5萬1679人上當。

勒索軟體(ransomware)則是透過軟體上鎖被害人的資料並要求被害人付費解鎖的一種詐騙手法。FBI去年接獲2385宗勒索軟體詐騙，損失金額超過3430萬元。

網路犯罪投訴中心示警，「勒索軟體的詐騙者加害者會威脅受害者，若不付贖就公佈資料，迫使被害人心生恐懼或擔心資料外洩而付贖。」

網路詐騙集團 發動攻擊的對象，仍以健康照護產業為主，其次為關鍵基礎建設與政府單位。

網路犯罪投訴中心報告指出，「FBI不鼓勵付贖金給犯罪人士，付贖可能壯大其作為並鼓勵犯罪集團攻擊其他機構，也不保證能取回被害人的檔案。」

今年稍早，司法部破獲一個名為HIVE的勒索集團，HIVE犯下87起關鍵基礎建設勒索案件。

機房主要設於印度的電話客服中心詐騙2022年不法所得金額超過10億元，報告指出，「電話客服中心專挑受害影響深遠的老人家下手，46%被害人年過古稀，高齡受害者遭詐騙的金額超過7億2400萬元，占總損失金額的69%」。

整體而言，去年高齡族群遭網路詐騙的金額約31億元，是受害最深的年齡族群；FBI表示，遭詐騙後成功追回損失資金的受害者僅占73%。