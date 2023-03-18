我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

洛杉磯教師下周罷工三天 千所學校關閉學生停課

去年全美網路詐騙103億5年新高 網路釣魚最多

編譯陳韻涵／綜合17日電
聯邦調查局報告指出，2022年遭網路詐騙的美國人損失金額約103億元，創下五年新高。(美聯社)
聯邦調查局報告指出，2022年遭網路詐騙的美國人損失金額約103億元，創下五年新高。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)公布的最新報告指出，2022年遭網路詐騙的美國人損失約103億元，創下五年來新高。

FBI的「網路犯罪投訴中心」(Internet Crime Complaint Center)每天接到超過2000件投訴，其中最常見的是網路釣魚，2022年有30萬497名被害人通報，受害總額超過5200萬元。

釣魚(phishing)的定義是「利用宣稱合法公司但未經請求的電郵、簡訊和電話，要求被害人提供個人、財務和/或登入憑證」，這種詐騙手法往往會成功，因為釣魚電郵通常與被害人熟悉的帳號相似，促使他們點選不安全的連結。

報告指出，資料外洩與非付款詐騙是去年第二常見的網路詐騙，分別有5萬8859人與5萬1679人上當。

勒索軟體(ransomware)則是透過軟體上鎖被害人的資料並要求被害人付費解鎖的一種詐騙手法。FBI去年接獲2385宗勒索軟體詐騙，損失金額超過3430萬元。

網路犯罪投訴中心示警，「勒索軟體的詐騙者加害者會威脅受害者，若不付贖就公佈資料，迫使被害人心生恐懼或擔心資料外洩而付贖。」

網路詐騙集團發動攻擊的對象，仍以健康照護產業為主，其次為關鍵基礎建設與政府單位。

網路犯罪投訴中心報告指出，「FBI不鼓勵付贖金給犯罪人士，付贖可能壯大其作為並鼓勵犯罪集團攻擊其他機構，也不保證能取回被害人的檔案。」

今年稍早，司法部破獲一個名為HIVE的勒索集團，HIVE犯下87起關鍵基礎建設勒索案件。

機房主要設於印度的電話客服中心詐騙2022年不法所得金額超過10億元，報告指出，「電話客服中心專挑受害影響深遠的老人家下手，46%被害人年過古稀，高齡受害者遭詐騙的金額超過7億2400萬元，占總損失金額的69%」。

整體而言，去年高齡族群遭網路詐騙的金額約31億元，是受害最深的年齡族群；FBI表示，遭詐騙後成功追回損失資金的受害者僅占73%。

詐騙集團 FBI 釣魚

上一則

「我回來啦」川普帳號解除限制 重返YouTube、臉書

下一則

重罰銀行失職高層 拜登盼國會加碼授權監管機構

延伸閱讀

5年新高…去年全美網路詐騙103億 FBI日接2000件投訴

5年新高…去年全美網路詐騙103億 FBI日接2000件投訴
國會暴亂率眾撞警 普林斯頓男大學生被捕

國會暴亂率眾撞警 普林斯頓男大學生被捕
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
墨西哥綁架難躲? 前FBI助理局長：只要上公路 就有風險

墨西哥綁架難躲? 前FBI助理局長：只要上公路 就有風險

熱門新聞

根據可靠消息指出，中國駐外簽證機關將從3月15日起，恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能，這也意味著原來因為疫情停用，持美國護照者所持有的十年多次入境簽證，將可從15日起重新使用。圖為杭州蕭山國際機場，大批旅客抵達等候入境。(Getty Images)

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

2023-03-13 14:33
圖為行人從設在加州聖塔克拉拉郡的矽谷銀行總部外經過。(美聯社)

矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

2023-03-10 20:52
數百名要由委內瑞拉人組成的移民，12日試圖硬闖美國與墨西哥交界邊關。(擷自NBC畫面)

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

2023-03-13 11:35
內布拉斯加州一名八年級學生去年吃了老師提供的燕麥棒(granola bar)後過敏發作死亡。圖為燕麥棒示意圖，(Getty Images)

八年級學生吃了老師給的燕麥棒後死亡 學區100萬和解

2023-03-15 09:08
基爾什在機上要求鄰座女乘客摘下口罩，並宣稱要提供10萬元的獎金。(取材自推特)

搭機要求鄰座「脫口罩就送10萬元」 反疫苗富豪再惹議

2023-03-17 13:37
一名德拉瓦州男子的土地遭鄰居侵占，提告後卻敗訴。(取自Google Maps)

家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴

2023-03-13 09:37

超人氣

更多 >
「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬
好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚

好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚
郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發
年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組

年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組
擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5

擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5