我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「3J」救場 促成第一共和銀行獲300億元存款挹注

搭機要求鄰座「脫口罩就送10萬元」 反疫苗富豪再惹議

2021年美國產婦死亡率飆4成 1965年來新高 高於其他富裕國家

記者張聲肇／綜合報導
2021年的數字顯示，美國每10萬名產婦中有33人死亡，死亡率比2020年飆升40%，創1965年以來新高。(路透)
2021年的數字顯示，美國每10萬名產婦中有33人死亡，死亡率比2020年飆升40%，創1965年以來新高。(路透)

2021年的數字顯示，美國每10萬名產婦中有33人死亡，死亡率比2020年飆升40%，創1965年以來新高；2020年和2019年的死亡率各為每10萬人中24和20人。美國成為高收入國家當中妊娠生產最危險的地方。

根據全國健康統計中心(National Center for Health Statistics)16日公布的數據，懷孕中或產後死亡的婦女，2021年有1205人，2020年有861人，2019年有754人。

醫生和公衛官員說，新冠疫情與防疫措施，讓照護資源不均等問題益形嚴重。

波士頓婦女醫院婦幼科主任努兒(Nawal Nour)說，「這現象真令人心碎，我們費盡功夫想扭轉趨勢，看來一無所成。」

非裔女性產前產後死亡率是白人婦女的2.6倍，占總死亡人數的30%。根據人口普查資料，非裔占總人口14%；西裔產婦死亡率於2021年追平白人。40歲以上孕婦或產婦死亡率高於40歲以下。

根據世界衛生組織統計，美國孕婦和產婦死亡率，高於其他任何富裕國家，以2020年為例，法國和英國每10萬名產婦中各有10和11人死亡。本世紀頭20年，多數國家的產婦死亡率在下降，美國卻躍升78%。

美國疾病防治中心說，美國懷孕相關死亡的主因是心血管出狀況，譬如肺部栓塞、流血不止、高血壓產生的問題。

醫生說，某些懷孕和產後併發症，可能源自肥胖逐漸流行而心臟健康惡化。根據聯邦疾病防治中心，美國成年人有42%屬於肥胖，將近一半有高血壓，11%罹患糖尿病，38%有糖尿病的前期徵兆。

新冠疫情使這一切更加惡化，孕婦，特別是未接種疫苗的孕婦，染疫成為重症或死亡的風險大於其他群體。研究發現，疫情期間，因害怕染疫導致許多機構關閉，必要的健康照護也大受影響。

紐奧良歐克斯諾健保體系(Ochsner Health)副教授暨婦科醫生吉利斯比貝爾(Veronica Gillispie-Bell)說，非裔孕婦死亡率高，反映了醫療資源的差異，某些地區較難以取得。

CDC生育健康組副組長考克斯(Shanna Cox)指出，經濟穩定性、受教育機會等社會因素和產婦死亡率有關。

高血壓 疫情 非裔

上一則

提案比照謀殺罪 南卡眾議會推動 婦女墮胎或判死

下一則

亞城按摩院槍案2周年 亞裔5城反種族暴力 拜登總統哀悼

延伸閱讀

高盛：美國銀行業壓力 恐波及台灣和南韓股市

高盛：美國銀行業壓力 恐波及台灣和南韓股市
公布無人機遭撞影片 白宮：戳破俄羅斯謊言

公布無人機遭撞影片 白宮：戳破俄羅斯謊言
蔡英文過境美國 白宮：對台關係維持不變

蔡英文過境美國 白宮：對台關係維持不變
內唐亞胡遲未訪美 恐因華府不滿以色列右翼政府

內唐亞胡遲未訪美 恐因華府不滿以色列右翼政府

熱門新聞

根據可靠消息指出，中國駐外簽證機關將從3月15日起，恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能，這也意味著原來因為疫情停用，持美國護照者所持有的十年多次入境簽證，將可從15日起重新使用。圖為杭州蕭山國際機場，大批旅客抵達等候入境。(Getty Images)

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

2023-03-13 14:33
圖為行人從設在加州聖塔克拉拉郡的矽谷銀行總部外經過。(美聯社)

矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

2023-03-10 20:52
中國長征二號丁運載火箭的一節殘骸在德州上空解體，美方擔心碎片會傷及民眾。這是長征二號丁運載火箭發射的資料照片。(新華社)

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

2023-03-09 21:01
數百名要由委內瑞拉人組成的移民，12日試圖硬闖美國與墨西哥交界邊關。(擷自NBC畫面)

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

2023-03-13 11:35
內布拉斯加州一名八年級學生去年吃了老師提供的燕麥棒(granola bar)後過敏發作死亡。圖為燕麥棒示意圖，(Getty Images)

八年級學生吃了老師給的燕麥棒後死亡 學區100萬和解

2023-03-15 09:08
日光節約時間將從12日凌晨2時開始，美國民眾又到了一年一度將時鐘撥快一小時的時候。(美聯社)

12日別忘撥快1小時…遲到、睡不夠 年度煩惱如何解決？

2023-03-10 09:13

超人氣

更多 >
快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費

快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費
郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封
將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻
楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？
詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒