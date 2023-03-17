2021年美國產婦死亡率飆4成 1965年來新高 高於其他富裕國家

2021年的數字顯示，美國每10萬名產婦中有33人死亡，死亡率比2020年飆升40%，創1965年以來新高。(路透)

2021年的數字顯示，美國每10萬名產婦中有33人死亡，死亡率比2020年飆升40%，創1965年以來新高；2020年和2019年的死亡率各為每10萬人中24和20人。美國成為高收入國家當中妊娠生產最危險的地方。

根據全國健康統計中心(National Center for Health Statistics)16日公布的數據，懷孕中或產後死亡的婦女，2021年有1205人，2020年有861人，2019年有754人。

醫生和公衛官員說，新冠疫情 與防疫措施，讓照護資源不均等問題益形嚴重。

波士頓婦女醫院婦幼科主任努兒(Nawal Nour)說，「這現象真令人心碎，我們費盡功夫想扭轉趨勢，看來一無所成。」

非裔 女性產前產後死亡率是白人婦女的2.6倍，占總死亡人數的30%。根據人口普查資料，非裔占總人口14%；西裔產婦死亡率於2021年追平白人。40歲以上孕婦或產婦死亡率高於40歲以下。

根據世界衛生組織統計，美國孕婦和產婦死亡率，高於其他任何富裕國家，以2020年為例，法國和英國每10萬名產婦中各有10和11人死亡。本世紀頭20年，多數國家的產婦死亡率在下降，美國卻躍升78%。

美國疾病防治中心說，美國懷孕相關死亡的主因是心血管出狀況，譬如肺部栓塞、流血不止、高血壓 產生的問題。

醫生說，某些懷孕和產後併發症，可能源自肥胖逐漸流行而心臟健康惡化。根據聯邦疾病防治中心，美國成年人有42%屬於肥胖，將近一半有高血壓，11%罹患糖尿病，38%有糖尿病的前期徵兆。

新冠疫情使這一切更加惡化，孕婦，特別是未接種疫苗的孕婦，染疫成為重症或死亡的風險大於其他群體。研究發現，疫情期間，因害怕染疫導致許多機構關閉，必要的健康照護也大受影響。

紐奧良歐克斯諾健保體系(Ochsner Health)副教授暨婦科醫生吉利斯比貝爾(Veronica Gillispie-Bell)說，非裔孕婦死亡率高，反映了醫療資源的差異，某些地區較難以取得。

CDC生育健康組副組長考克斯(Shanna Cox)指出，經濟穩定性、受教育機會等社會因素和產婦死亡率有關。