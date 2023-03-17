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擠下拉布拉多 法鬥人氣躍升第一

編譯周芳苑／綜合報導
根據2022年美國犬種人氣排行榜，法國鬥牛犬榮登榜首，31年來穩居冠軍盟主的拉布拉多獵犬退居第二。(美聯社)
根據2022年美國犬種人氣排行榜，法國鬥牛犬榮登榜首，31年來穩居冠軍盟主的拉布拉多獵犬退居第二。(美聯社)

美國養犬俱樂部(The American Kennel Club, AKC)公布2022年全國犬種人氣排行榜，法國鬥牛犬(French bulldog)榮登榜首，31年來穩居冠軍盟主的拉布拉多獵犬(Labrador retriever)退居第二。

法國鬥牛犬有小巧身軀、皺巴巴的無辜臉孔、蝙蝠般的耳朵。美國法國鬥牛犬俱樂部(French Bull Dog Club of America)發言人索薩(Patty Sosa)說，這些狗滑稽、友善又可愛。

2022年犬種人氣排行榜上，法國鬥牛犬、拉布拉多獵犬分居冠亞軍，第三、四、五名依序是黃金獵犬(golden retrievers)、德國牧羊犬(German shepherds)和貴賓狗(poodles)。

AKC 15日表示，小型法國鬥牛犬1898年首次被認定為一個品種，具有迷人和適應性強的天性，舉止安靜，這些特質適合各式各樣的家庭，無論大小、完整家庭或者單身人士。

但法國鬥牛犬可能有很多健康問題。第一個問題是短頭顱，頭骨和鼻子較短，呼吸、眼睛、皮膚和脊柱較容易生病。

源自英國的法國鬥牛犬，19世紀末期在法國妓院被當作貼身伴侶，如今躋身名人青睞的頂級犬種，而且是近年來在社群媒體Instagram上贏得最多標籤的犬種之一。

這種迷你小狗人氣上升後，也成了小偷覬覦的目標。一名男子2021年為了偷走女神卡卡(Lady Gaga)兩頭心愛鬥牛犬不惜射殺遛狗人，於去年12月被判處21年徒刑。

AKC聲稱擁有全球最大的純種狗登記資料庫，據以評估年度排名。

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