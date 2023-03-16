反墮胎團體興訟 德州聯邦法官裁決 可能導致全美禁墮胎藥

反墮胎團體控告食品暨藥物管理局20多年前批准墮胎藥美服培酮(圖)時，程序不當，未充分考慮18歲以下女性使用該藥的安全性，並要求訟案期間全面停售該藥。(美聯社)

在最近成立的希波克拉底醫學聯盟(Alliance for Hippocratic Medicine)等反墮胎 團體要求下，德州聯邦法官卡奇馬力克(Matthew Kacsmaryk)15日開始考慮這些團體提出的「禁止在全國銷售口服墮胎藥美服培酮(mifepristone)」提議，即便在墮胎合法州亦然。

這些反墮胎團體去年11月提出訴訟案，控告美國食品藥物管理局(FDA )20多年前批准美服培酮時，程序不當，未充分考慮18歲以下女性使用該藥流產的安全性。這些團體要求在訟案進行期間，停售美服培酮。

法律專家表示，此訟案可能是聯邦最高法院去年推翻具里程碑意義的1973年羅訴韋德案(Roe v. Wade)裁決以來，最重要的墮胎訟案。

FDA同意美服培酮銷售已有20年以上，現已成為人工流產一線藥物，禁令一出，可能影響全美4000萬名女性權益。拜登 政府回應訴訟表示，批准該藥物獲得科學充分支持。

FDA的1月法庭文件表示，若將美服培酮從市場下架，將迫使婦女進行不必要的流產手術，已不堪重負的診所等待時間勢將大大增加，「公共利益將受極大損害」。包括美國婦產科醫師學會在內的主要醫療組織都站在FDA這一邊，稱美服培酮「經徹底研究，保證安全」。

15日，墮胎權支持者在法院外抗議；還有人打扮成袋鼠模樣，暗示法院聽證是不符合公平正義的「袋鼠法庭」。

三個多月前成立的希波克拉底醫學聯盟，在成立地點德州阿馬里洛(Amarillo)提起訴訟，就是要確保本案將由前總統川普任命的保守派前基督教活動家卡奇馬力克法官審理；他的法庭已成為共和黨人挑戰拜登總統議程的首選。

法官在聽取辯論後隨時可能作出裁決，但敗訴一方勢必會立即上訴到位於紐奧良的聯邦第五巡迴上訴法院；第五巡迴法院逾三分之二法官是由共和黨總統任命。