我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中國機票翻漲近一倍

風暴影響 矽谷停電如第三世界 居民被迫用發電機煮飯

反墮胎團體興訟 德州聯邦法官裁決 可能導致全美禁墮胎藥

記者胡玉立／綜合報導
反墮胎團體控告食品暨藥物管理局20多年前批准墮胎藥美服培酮(圖)時，程序不當，未充分考慮18歲以下女性使用該藥的安全性，並要求訟案期間全面停售該藥。(美聯社)
反墮胎團體控告食品暨藥物管理局20多年前批准墮胎藥美服培酮(圖)時，程序不當，未充分考慮18歲以下女性使用該藥的安全性，並要求訟案期間全面停售該藥。(美聯社)

在最近成立的希波克拉底醫學聯盟(Alliance for Hippocratic Medicine)等反墮胎團體要求下，德州聯邦法官卡奇馬力克(Matthew Kacsmaryk)15日開始考慮這些團體提出的「禁止在全國銷售口服墮胎藥美服培酮(mifepristone)」提議，即便在墮胎合法州亦然。

這些反墮胎團體去年11月提出訴訟案，控告美國食品藥物管理局(FDA)20多年前批准美服培酮時，程序不當，未充分考慮18歲以下女性使用該藥流產的安全性。這些團體要求在訟案進行期間，停售美服培酮。

法律專家表示，此訟案可能是聯邦最高法院去年推翻具里程碑意義的1973年羅訴韋德案(Roe v. Wade)裁決以來，最重要的墮胎訟案。

FDA同意美服培酮銷售已有20年以上，現已成為人工流產一線藥物，禁令一出，可能影響全美4000萬名女性權益。拜登政府回應訴訟表示，批准該藥物獲得科學充分支持。

FDA的1月法庭文件表示，若將美服培酮從市場下架，將迫使婦女進行不必要的流產手術，已不堪重負的診所等待時間勢將大大增加，「公共利益將受極大損害」。包括美國婦產科醫師學會在內的主要醫療組織都站在FDA這一邊，稱美服培酮「經徹底研究，保證安全」。

15日，墮胎權支持者在法院外抗議；還有人打扮成袋鼠模樣，暗示法院聽證是不符合公平正義的「袋鼠法庭」。

三個多月前成立的希波克拉底醫學聯盟，在成立地點德州阿馬里洛(Amarillo)提起訴訟，就是要確保本案將由前總統川普任命的保守派前基督教活動家卡奇馬力克法官審理；他的法庭已成為共和黨人挑戰拜登總統議程的首選。

法官在聽取辯論後隨時可能作出裁決，但敗訴一方勢必會立即上訴到位於紐奧良的聯邦第五巡迴上訴法院；第五巡迴法院逾三分之二法官是由共和黨總統任命。

第五巡迴法院裁決後，敗訴方仍可繼續上訴至最高法院。

墮胎權支持者在法院外抗議；還有人打扮成袋鼠模樣，暗示法院聽證是「袋鼠法庭」，意指...
墮胎權支持者在法院外抗議；還有人打扮成袋鼠模樣，暗示法院聽證是「袋鼠法庭」，意指令人覺得不符合公平正義的法庭。(路透)

墮胎 FDA 拜登

上一則

女子衛斯理學院公投 籲允跨性別男申請 挑戰創校理念

下一則

調查：多款暢銷SUV車後座不安全

延伸閱讀

參議院終確認前洛市長賈西提擔任駐印度大使

參議院終確認前洛市長賈西提擔任駐印度大使
不挺賀錦麗續任拜登助手競選連任？華倫改口全力支持

不挺賀錦麗續任拜登助手競選連任？華倫改口全力支持
推動控槍… 拜登簽署行政命令 加強購槍背景調查

推動控槍… 拜登簽署行政命令 加強購槍背景調查
德桑提斯：美捲入俄烏「領土糾紛」 不符國家利益

德桑提斯：美捲入俄烏「領土糾紛」 不符國家利益

熱門新聞

根據可靠消息指出，中國駐外簽證機關將從3月15日起，恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能，這也意味著原來因為疫情停用，持美國護照者所持有的十年多次入境簽證，將可從15日起重新使用。圖為杭州蕭山國際機場，大批旅客抵達等候入境。(Getty Images)

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

2023-03-13 14:33
圖為行人從設在加州聖塔克拉拉郡的矽谷銀行總部外經過。(美聯社)

矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

2023-03-10 20:52
中國長征二號丁運載火箭的一節殘骸在德州上空解體，美方擔心碎片會傷及民眾。這是長征二號丁運載火箭發射的資料照片。(新華社)

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

2023-03-09 21:01
聯邦食品暨藥物管理局提醒消費者，Pharmedica和Apotex兩家藥廠所生產眼藥水被召回，原因是潛存污染風險，可能導致視力問題，甚至有其他更嚴重傷害。(美聯社)

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

2023-03-08 16:04
參院少數黨領袖麥康諾，8日在華府酒店摔倒後住院治療。（美聯社）

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

2023-03-09 13:50
數百名要由委內瑞拉人組成的移民，12日試圖硬闖美國與墨西哥交界邊關。(擷自NBC畫面)

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

2023-03-13 11:35

超人氣

更多 >
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半