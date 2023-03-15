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洛杉磯飛休士頓 2空服員為能不能換座位爆口角 班機延誤起飛

編譯周辰陽／即時報導
美國日前發生一架民航班機因2位空服員爆發口角導致延誤起飛，其中一人當場落淚，最終雙雙下機，整個過程被在場的ESPN主播拍下與上傳TikTok。(取材自抖音)
美國日前發生一架民航班機因2位空服員爆發口角導致延誤起飛，其中一人當場落淚，最終雙雙下機，整個過程被在場的ESPN主播拍下與上傳TikTok。(取材自抖音)

美國日前發生一架民航班機因機上2位空服員爆發口角導致延誤起飛，其中一人當場落淚，最終雙雙下機。整個過程被在場的ESPN主播拍下與上傳TikTok，航空公司則展開了內部調查。

NBC新聞報導，這起事件發生在11日下午的美國航空4860航班。該班機由天西航空（SkyWest Airlines）以美鷹航空（American Eagle）名義營運，原定從加州洛杉磯飛往德州休士頓。在TikTok披露此事的ESPN「世界體育中心」（SportsCenter）主播兼記者布魯爾（Ashley Brewer）表示，雙方的爭執起源於一位頭等艙乘客提出請求，要跟經濟艙的某人換座位，好讓她可以坐在丈夫旁邊。

布魯爾的影片目前無法觀看，但根據紐約郵報轉載與她本人轉述，一位男性空服員表示同意，另一位女性空服員卻指出此舉違反了規定。這位就坐在布魯爾旁邊的頭等艙乘客其實並不介意不能換位子，但兩位空服員之間的爭執卻越演越烈。

布魯爾說，「出於某些原因，空服員們態度不好，他們一直在走道中央為了規定爭執不休，在吵什麼是對的、什麼是錯的，兩人就是有些恩怨或什麼的，所以他們不斷你來我往，他開始對她大喊大叫。他真的，好像，過分了，他不應該那樣做的」。

根據布魯爾的轉述，女空服員跑到了飛機前半部，最後哭了出來。她走上前去看看對方的狀況，女空服員據報表示，「我不要跟他一起飛」。報導稱機師與機組員走了過來，試圖跟2位空服員談話，但他們最終雙雙下了飛機，乘客們則不得不等上將近2個小時，才見到新的機組員上機以便起飛。

根據非常情報網站「FlightAware」的資料，該航班延誤了差不多一個鐘頭。天西航空發布聲明表達遺憾與歉意，強調公司要求全體雇員遵守最高標準的專業精神，正在進行涉及此一航班的內部調查。

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