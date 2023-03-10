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紅寶石公主號逾300人嘔吐腹瀉 疑染諾羅病毒

編譯周芳苑／綜合9日電
遊輪紅寶石公主號傳出300多名乘客和船員疑似感染諾羅病毒，導致嘔吐和腹瀉，郵輪公司已強化清潔消毒作業。(Princess Cruise官網)
遊輪紅寶石公主號傳出300多名乘客和船員疑似感染諾羅病毒，導致嘔吐和腹瀉，郵輪公司已強化清潔消毒作業。(Princess Cruise官網)

疾病防治中心(CDC)表示，紅寶石公主號(Ruby Princess)郵輪上300多名乘客和船員感染病毒，導致嘔吐和腹瀉；CDC並未明確指出感染哪種病毒，但該遊輪業者稱，很可能是感染諾羅病毒(norovirus)。

這艘郵輪搭載約4000人，於2月26日至3月 5日間在加勒比海西部航行，隨後停靠在德州加爾維斯頓(Galveston)；CDC指出，船上約10%的乘客和3%的工作人員感染病毒 。

郵輪業者聲明指出，船上醫療中心報告罹患胃腸疾病的乘客增加時，便立即加碼強化消毒，以阻斷病毒傳播。這艘遊輪下次出航前已做額外消毒。

這次紅寶石公主號感染事件是今年郵輪業爆發胃腸道疾病感染的第四例。第一例感染源也是諾羅病毒，發生在嘉年華遊輪公司(Carnival)旗下P&O Cruises的阿卡迪亞號(Arcadia)，船上86名乘客和20名組員生病；另兩艘皇家加勒比(Royal Caribbean)郵輪今年也爆發感染。

郵輪業者為避免新冠病毒感染而加強清潔消毒，因此近兩年胃腸道疾病感染案例比疫情爆發前要少；2022年共提報四次感染，2021年只有一次，但當年因疫情關係，郵輪停業到6月才恢復航行。

新冠疫情爆發之初有好幾艘遊輪爆發大規模染疫、導致整個行業陷入停頓。2020 年，紅寶石公主號從雪梨出發後便爆發業界最致命的新冠感染，700人確診，28人死亡。

2019年疫情爆發前，CDC報告10椿胃腸病感染事件，其中八例是諾羅病毒；2017年至2019年間有32起感染，但2006年以來總體病例還是呈現下降。

1975年爆發多起胃腸疾病感染之後，CDC船舶衛生計畫(Vessel Sanitation Program)便一直與遊輪業合作監測胃腸道疾病感染。

郵輪 CDC 疫情

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