又受傷…麥康諾跌倒腦震盪 住院觀察 拜登發文祝康復

聯邦參院少數黨領袖麥康諾8日晚跌倒，送醫後發現有腦震盪跡象，目前住院接受觀察。(美聯社)

聯邦參院 少數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)8日晚間參加在華府華爾道夫酒店舉行的募款活動時跌倒；麥康諾的發言人波普(David Popp)9日表示，送醫後發現麥康諾有腦震盪跡象，需住院療養並觀察數日。

參院共和黨 同僚在9日的午餐工作會議上收到關於麥康諾現況的簡報。猶他州參議員羅穆尼(Mitt Romney)說，「他們跟我說他狀況不錯、感覺良好，但是有腦震盪」。

拜登總統在推特發文祝福麥康諾盡快康復；參院多數黨領袖舒默說，他打了電話給麥康諾，祝他早日康復。

現年81歲的麥康諾，1985年首度當選參議員，目前已六度連任，2007年起擔任參院共和黨領袖至今，任期超過歷來所有參院共和黨領袖，是華府最具影響力的民意代表之一。

麥康諾近年來連傳受傷意外，2019年他在肯塔基州路易維爾(Louisville)家門口跌了一跤，摔斷肩骨，接受手術治療，之後好幾個星期，他一直在家復健，沒有公開露面。

麥康諾年幼時得過小兒麻痺症，至今爬樓梯仍感吃力；他也有心臟問題，2003年剛成為共和黨參院二號人物時，就做過心血管繞道手術。

2020年他雙手受傷，包紮繃帶的照片外流後，他曾呼籲媒體不要炒作他的健康問題。

去年11月，共和黨期中選舉表現不盡如人意，他在參院首度受到挑戰，但仍以37對10票擊敗挑戰者、參議員史考特(Rick Scott)，再度蟬連少數黨領袖。華盛頓郵報報導，他雖然仍是黨團大老，但戰友紛紛退休，年輕參議員對他似乎不太服氣。根據去年12月的資料，參院100名議員平均年齡為64歲。

共和黨原本寄望去年拜登和民主黨選情欠佳，有機會奪回參院主導權，不料由於川普背書的人選雖然在黨內出線，普選卻敗給民主黨候選人，麥康諾怪罪川普，兩人嫌隙擴大。

麥康諾也曾責備川普慫恿支持者衝撞國會，造成震驚全球的2021年1月6日國會暴亂事件；川普則拿麥康諾的太太趙小蘭的華裔背景，作為嘲諷他的題材。