美國無法永遠阻止中國擁有晶片 比爾蓋茲：我對美中關係失望

微軟創始人比爾蓋茲近日接受金融時報Podcast節目採訪時表示「美國無法永遠阻止中國獲得晶片」，並認為這樣做「只會讓中國轉而將大量時間和資金投入自家生產的晶片」。(Getty Images)

微軟創始人比爾蓋茲 （Bill Gates ）近日接受金融時報Podcast節目採訪時表示「美國無法永遠阻止中國獲得晶片 」，並認為這樣做「只會讓中國轉而將大量時間和資金投入自家生產的晶片」。

根據報導，蓋茲被主持人拉克曼（Gideon Rachman）問到有關美國致力於阻止中國技術進步的議題時，蓋茲回答道「我認為美國無法永遠成功阻止中國擁有強大的晶片，我們將迫使他們花費大量時間和大筆金錢來製造自己的晶片，但再過5到10年的時間，中國就會從脫貧計劃中提取資金，這樣的結果只是掏空我們可以一直向他們出售晶片的想法」。

蓋茲更提到「鑑於中國的規模可以很快地趕上，我不認為這有什麼巨大的好處」，並補充說「所以我希望美國和中國能夠更好地相處，我們2國的關係似乎處於惡化趨勢，即使我們擁有如健康、創新、氣候等能在所有國家之間創造雙贏的東西，但世界上最重要的關係就是美中關係，我對過去幾年這種關係的演變感到失望和擔憂」。

此外，當拉克曼提到中國會利用晶片創造軍事威脅時，蓋茲表示「如果你真的認為未來10年會發生戰爭，那你更不應該提前警告他們你要切斷他們的籌碼，我的意思是，提前告訴他們這將是成為問題也太好了吧」，並強調「那為什麼要讓他們提前開始製造自己的晶片呢？」。