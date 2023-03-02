我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

名媛蔡天鳳遭碎屍 港警再逮1男 涉協助嫌犯逃亡

香港尖沙咀大樓「燒成火柱」逾6小時 波及喜來登酒店

美國無法永遠阻止中國擁有晶片 比爾蓋茲：我對美中關係失望

編譯張君堯／即時報導
微軟創始人比爾蓋茲近日接受金融時報Podcast節目採訪時表示「美國無法永遠阻止中國獲得晶片」，並認為這樣做「只會讓中國轉而將大量時間和資金投入自家生產的晶片」。(Getty Images)
微軟創始人比爾蓋茲近日接受金融時報Podcast節目採訪時表示「美國無法永遠阻止中國獲得晶片」，並認為這樣做「只會讓中國轉而將大量時間和資金投入自家生產的晶片」。(Getty Images)

微軟創始人比爾蓋茲Bill Gates）近日接受金融時報Podcast節目採訪時表示「美國無法永遠阻止中國獲得晶片」，並認為這樣做「只會讓中國轉而將大量時間和資金投入自家生產的晶片」。

根據報導，蓋茲被主持人拉克曼（Gideon Rachman）問到有關美國致力於阻止中國技術進步的議題時，蓋茲回答道「我認為美國無法永遠成功阻止中國擁有強大的晶片，我們將迫使他們花費大量時間和大筆金錢來製造自己的晶片，但再過5到10年的時間，中國就會從脫貧計劃中提取資金，這樣的結果只是掏空我們可以一直向他們出售晶片的想法」。

蓋茲更提到「鑑於中國的規模可以很快地趕上，我不認為這有什麼巨大的好處」，並補充說「所以我希望美國和中國能夠更好地相處，我們2國的關係似乎處於惡化趨勢，即使我們擁有如健康、創新、氣候等能在所有國家之間創造雙贏的東西，但世界上最重要的關係就是美中關係，我對過去幾年這種關係的演變感到失望和擔憂」。

此外，當拉克曼提到中國會利用晶片創造軍事威脅時，蓋茲表示「如果你真的認為未來10年會發生戰爭，那你更不應該提前警告他們你要切斷他們的籌碼，我的意思是，提前告訴他們這將是成為問題也太好了吧」，並強調「那為什麼要讓他們提前開始製造自己的晶片呢？」。

晶片 比爾蓋茲 Bill Gates

上一則

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

延伸閱讀

FTX第3位高管認罪 恐關75年

FTX第3位高管認罪 恐關75年
起訴書更新 FTX創辦人再添證券詐欺、共謀詐欺2項罪名

起訴書更新 FTX創辦人再添證券詐欺、共謀詐欺2項罪名
不愛喝啤酒的比爾蓋茲 卻買進海尼根股權

不愛喝啤酒的比爾蓋茲 卻買進海尼根股權
FTX創辦人居家監禁 法官不信任

FTX創辦人居家監禁 法官不信任

熱門新聞

攸關老年人退休生活收入的社安金計畫，面臨再過十年恐將破產的危機。路透

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

2023-02-23 12:05
跨黨派國會參議員研商是否提高領取社安金的退休年齡，以及成立基金避免社安資金用罄。(Getty Images)

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

2023-02-28 21:15
紐約時報報導，一些在美非法居留數十年的無證客，最近幾年紛紛自願返鄉。圖為德州南部艾爾帕索的美墨邊境。(美聯社)

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

2023-03-01 11:01
今年各州將通盤檢討醫療補助計畫參加者的資格，估計最多有1400萬人可能因此失去醫療保險。(Getty Images)

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

2023-02-26 21:43
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏 環時轟：砸中國的鍋？

2023-03-01 11:17
2月28日縣議會開會前，大批屋主和市民集中抗議，要求阿縣終結暫停驅逐令。（記者劉先進／攝影）

華人房東絕食3天 終於等來暫停驅逐令終結

2023-03-01 21:39

超人氣

更多 >
好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊
她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬
華人房東絕食3天 終於等來暫停驅逐令終結

華人房東絕食3天 終於等來暫停驅逐令終結
美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業
「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡