科比空難照外流 洛杉磯郡2850萬與遺孀和解

前NBA球星科比·布萊恩遺孀凡妮莎(穿白衣者)因丈夫與女兒墜機喪生現場照片外流而控告洛杉磯郡政府，雙方以2850萬元達成和解協議。(美聯社)

前NBA 籃球巨星科比·布萊恩(Kobe Bryant)與他13歲女兒2020年在直升機失事中不幸喪生、現場慘不忍睹的照片被消防員外流，對此，科比遺孀凡妮莎·布萊恩(Vanessa Bryant)已同意與洛杉磯 郡以2850萬元達成和解協議。

科比和13歲女兒吉安娜(Gianna)2020年1月26日與另七人共搭直升機前往一場青年籃球比賽時意外墜機 。

凡妮莎與洛杉磯郡達成的和解金包括該郡新裁定的1350萬元、以及聯邦陪審團去年8月判給的1500萬元。

科比的律師路易斯·李(Luis Li)聲明稱，布萊恩夫人為追究荒唐行事者的責任而勇敢爭取，和解協議代表一大成功，她為丈夫、女兒及社區中受到類似不尊重對待的人而抗爭。

洛杉磯郡法律代表哈什馬爾(Mira Hashmall)律師認為這項聲明公平合理。

科比是前湖人隊(Lakers)球星，五度幫助球隊拿下NBA總冠軍、並入選籃球名人紀念堂(Basketball Hall of Fame)。

哈什馬爾在審判中辯稱，抵達墜機現場的警消和救難人員用手機拍攝屍體和殘骸照片，是評估情況的重要部分。然而，這些照片竟立刻在郡警局和消防隊員之間流傳，連他們的配偶也收到照片。

哈什馬爾表示，後來洛杉磯郡警長迅速恰當地下令刪除這些照片。

李律師告訴陪審員，這些特寫照片並不具有官方或調查目的，單純是基於可怕的好奇心而分享的「視覺八卦」。

凡妮莎在11天審判期間含淚作證說，失去丈夫和女兒一個月後，這些照片外流的消息讓她的悲痛加劇，一想到這些照片可能還在外流傳、女兒們將來會在網路上看到，便感到驚恐。

聯邦運輸安全官員將事故歸咎於飛行員失誤。

同案另一名原告切斯特(Chris Chester)也獲1500萬元賠償，並於去年9月先行與洛杉磯郡達成和解協議，另獲得近500萬元賠償。