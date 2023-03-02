俄州火車出軌後 參院兩黨聯手提案 制定更嚴鐵路運輸法規

上個月一列載有危險物品的火車在俄亥俄州東部出軌翻覆，毒氣外洩，造成生態危機，引發參院兩黨議員共同關注，提案加強鐵路運輸安全規範。(路透)

聯邦參院跨黨派議員正提議立法，要求運輸部制訂更嚴格貨運鐵路的安全規範；這是上個月載有危險物品的火車在俄亥俄州東巴勒斯坦(East Palestine)出軌以來，兩黨首次就此問題採取行動。

這項由俄州民主黨參議員 布朗(Sherrod Brown)和共和黨 參議員萬斯(J.D. Vance)起草提案，將提高對運載危險物資的列車通報與檢查要求、對鐵路承運人加重違規罰款，此外，將授權撥款2700萬元研究如何改進安全措施；至於監管權責將不會有明顯變化，仍由運輸部負責。

這項法案在民主黨主導的參院中由佛州共和黨參議員魯比歐 (Marco Rubio)和密蘇里州霍利(Josh Hawley)共同發起，具跨黨派性質，可望在參院獲得支持。至於能否在共和黨主導的眾院得到肯定支持，尚不清楚。

官方對出軌事件的反應充滿強烈黨派歧見，共和黨人批評拜登政府對於事故和之後的生態災難處理方式，猛烈抨擊總統和運輸部部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)；民主黨人則指是川普執政團隊放鬆安全法規。

兩黨議員紛紛對災難做出回應。紐約州民主黨參議員、多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)呼籲出軌火車運營商諾福克南方鐵路公司(Norfolk Southern)執行長到國會作證；眾院監督與問責委員會開始調查拜登政府對事故的處理方式。另有兩個小組也已正式要求提供訊息。

參院立法提案在兩名眾院民主黨人提出更嚴格法案隔天出現。

聯邦事故調查人員發現，火車行經離出軌地點不遠的傳感器時，司機才收到車輪軸承過熱的警報。

運輸部發言人說，布塔朱吉部長對參議員迅速採取行動、推進他上周所提的法規表示讚賞。

但有些國會議員尚未準備好採取立法行動；密蘇里州共和黨聯邦眾議員格雷夫斯(Sam Graves)表示，希望先充分了解事故原因後再行動。