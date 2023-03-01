我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏文章 環時轟：這是砸中國的鍋？

在加州聖瑪利諾高調參選副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

房貸利率上揚嚇退買主 房價下跌

編譯周芳苑／綜合28日電
房貸利率上揚讓許多有意購屋的潛在買主打退堂鼓，導致2022年房價漲幅趨緩。(美聯社)
房貸利率上揚讓許多有意購屋的潛在買主打退堂鼓，導致2022年房價漲幅趨緩。(美聯社)

衡量全美房價的「史坦普-凱斯席勒全國房價指數」(S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price Index)28日公布的房價指數，房貸利率上揚不降，讓許多有意購屋的潛在買主打退堂鼓，導致2022年房價漲幅趨緩。

資料顯示，全美2022年12月房價較前一年同期上漲5.8%，小於11月的跨年漲幅7.6%，而且是2019年以來最小的12月跨年漲幅。去年12月房價較11月下跌0.8%，為連續第六個月下跌。

根據全國房地產經紀人協會(NAR)，1月成屋價格中間值較去年同期上漲1.3%、達35萬9000元，創2012年2月以來最小年漲幅。

許多經濟學者預計房價將從2022年春季高峰續跌，甚至認為今年稍晚可能較去年同期下跌；凱斯席勒指數6至12月間下跌4.4%，西部市場跌幅最大，鳳凰城、波特蘭12月房價都較前一個月下跌1.9%。

房貸利率頻飆升讓疫情驅動的房地產榮景嘎然而止，2022年成屋銷售下降17.8%，創2014年以來新低。

看房熱絡程度與房貸利率變化息息相關。 根據房地美(Freddie Mac)，今年1月因利率微降而購屋需求回升，之後利率反彈，截至2月23日已連續三周高居6.5%；根據房貸銀行家協會(MBA)，2月17日當周經季節因素調整後的房貸申請件數下降至1995年以來新低。

房地產業者Zillow資深經濟專家塔克(Jeff Tucker)說，未來一年房價取決於通貨膨脹和房貸利率。

房屋買賣通常在簽約一、二個月後結案，12月數據是反映稍早的購屋決定。

凱斯席勒10城市指數去年12月跨年上漲4.4%，小於11月的6.3%；20城市指數上漲4.6%、小於11月的6.8%，也小於經濟學者預估的5.2%，每個城市漲幅都趨緩。

個別城市年漲幅冠亞軍都位於佛州，邁阿密15.9%居冠，其次是坦帕(Tampa)13.9%；舊金山表現最差，跨年下跌4.2%。

聯邦住房金融局(FHFA)28日另發布獨立的房價指標，去年12月較前一年同期上漲6.6%，經季節調整後，較前一月下跌0.1%。

房價 利率 指數

上一則

日產美加休旅車鑰匙出岔 引擎恐熄火 召回80.9萬輛

下一則

捷藍班機降落波士頓機場 險與起飛小飛機擦撞

延伸閱讀

房貸利率上揚嚇退買主 房價漲幅趨緩

房貸利率上揚嚇退買主 房價漲幅趨緩
房貸利率續攀升 通膨仍小幅走高

房貸利率續攀升 通膨仍小幅走高
首套住房平均水位降至4.04% 中國房貸利率探3年新低點

首套住房平均水位降至4.04% 中國房貸利率探3年新低點
房貸利率漲兩倍 嚇退首購族

房貸利率漲兩倍 嚇退首購族

熱門新聞

攸關老年人退休生活收入的社安金計畫，面臨再過十年恐將破產的危機。路透

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

2023-02-23 12:05
今年各州將通盤檢討醫療補助計畫參加者的資格，估計最多有1400萬人可能因此失去醫療保險。(Getty Images)

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

2023-02-26 21:43
情人節的紐約街頭。但丕優研究中心發現，約六成美國年輕男性不婚、無女友、沒性生活、感到孤寂，人數幾乎是同齡層女性的兩倍。(路透)

年輕男性怎麼了？調查：六成不婚、無女友、沒性生活

2023-02-22 20:27
佛羅里達州一名85歲婦人20日正在遛狗，一隻3公尺長的鱷魚從水裡爬出來，先攻擊小狗，接著把試圖打退牠的老婦撞倒在地，然後咬住她的腳，把人拉進了水里。（Getty Images / St. Lucie County Sheriff's Office）

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

2023-02-22 12:06
紐時報導，某些台積電員工對亞利桑納州興建晶圓廠計畫產生疑慮，擔心恐怕不是好投資。（路透）

台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資

2023-02-22 09:09
跨黨派國會參議員研商是否提高領取社安金的退休年齡，以及成立基金避免社安資金用罄。(Getty Images)

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

2023-02-28 21:15

超人氣

更多 >
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕
專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄
領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」