被右派傳媒指為間諜 華美銀行董事長吳建民斥離譜

華美銀行董事長兼執行總裁(CEO)吳建民(Dominic Ng)2月初被一些右派媒體指為外國間諜 ，這一風波愈演愈烈，該銀行日前發布官方聲明，稱這樣的說法違背事實；吳建民2月27日接受本報採訪，指出這些言論非常離譜，完全沒有事實依據，背後原因涉及種族歧視 ，同時表示將交由律師處理是否涉及誹謗。

去年4月，吳建民被拜登 總統任命為亞太經濟合作組織(APEC)商業諮詢委員會主席。今年2月初，右派傳媒「每日傳訊基金會」(Daily Caller News Foundation，DCNF)報導指出，吳建民是中共統戰團體成員；六位共和黨聯邦眾議員更去函聯邦調查局，要求調查吳建民，指他可能違反「間諜法」。

吳建民表示自己當時正在參加APEC活動，突然聽聞這則消息，感覺非常離譜，也十分驚訝，他指責當事人沒有查清事實亂發言，這篇不實的報導對個人和華美銀行都帶來不良影響。

華美銀行發布聲明表示，吳建民在擔任百人會會長期間，曾受邀加入「中國海外交流協會」(COEA)，與另外250多名來自全球的華僑代表一同擔任常務理事，其中包括20多位知名美籍華裔，但他為非活躍成員，不僅未曾參加理事會會議，也沒有繳納會費或收取任何費用。 「中華海外聯誼會」(COFA)也曾發出邀請，但被吳建民婉拒，他從未參加該組織舉辦的會員會議。

吳建民分析背後原因，可能是因為兩黨鬥爭厲害，自己在APEC擔任的位置炙手可熱，同時又是拜登總統任命的亞裔領導者，一些共和黨眾議員就想藉此機會打擊拜登政府；吳建民認為，另外一個原因就是種族歧視，「有些人看到華裔擔任這個國家的重要位置，就會故意找事情做，比如說我是中國間諜。」

吳建民指責這些人的不良用心，「他們發表這些不實言論，完全是因為我的黃皮膚、我的華裔姓氏，如果是一名白人，就算他天天和中國高官來往，也沒人會懷疑他；但就因為是黃皮膚，即便幾代人都生活在美國，還會被懷疑不愛國不忠誠，這非常不公平。」