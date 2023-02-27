五角大廈：防現役官兵自殺 買槍設25歲門檻

五角大廈成立的「自殺防範及因應獨立審核委員會」建議軍方，應禁止25歲以下官士兵購買槍枝。(美聯社)

五角大廈 成立的「自殺防範及因應獨立審核委員會」(Suicide Prevention and Response Independent Review Committee, SPRIRC)24日建議，國防部 各基地內商店應停止售槍給25歲以下官士兵，另創設全國數據庫，追蹤由國防部物業內購買的槍枝流向。

福斯新聞網(Fox News)報導，SPRIRC由國防部2020年3月組成，以協助對抗現役官士兵裡漸升的自殺率。

如今SPRIRC報告中建議，在國防部所屬物業裡，購買槍枝、彈藥的最低年齡，應提升到25歲。

委員會指出，提議禁止25歲以下官士兵購買槍枝，「優先性很高」，是「必變」因素。

報告進一步建議另幾項在國防部物業裡購槍的法律也做變更，反映一般的槍枝管制技巧，包括以下建議「在國防部物業裡買任何槍枝，都落實七天等待期」、「建立全國數據庫，以紀錄在國防部物業裡所購槍枝的序號」。

委員會在執行摘要裡寫道，「本委員會在報告中強調，想有力防範、因應自殺，必須多管齊下，服役中官士兵自殺原因很複雜，故單純、單一的策略不管用。」

報告中另建議國防部落實的規定，還有在國防部物業裡購買並收到槍枝，後續還買彈藥，應有四天等待期。

國防部24日聲明表示，部內已記住SPRIRC的報告，打算用報告來提升三大優先領域當前的舉措；國防部承認，自殺是很複雜的事，沒有單一原因或解方，但國防部會致力於提升全軍將士的幸福感、健康及士氣，防範部隊官兵自殺。