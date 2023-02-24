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倡議領袖自稱「亞裔」 母踢爆謊言：血統「白如雪」

記者顏伶如／綜合報導
自稱為拉丁裔、阿拉伯裔、南亞裔混血的族裔多元運動領袖拉蔻兒‧艾維塔‧沙拉史瓦提，遭親生母親踢爆「血統白得跟雪一樣」。(沙拉史瓦提個人推特)
自稱為拉丁裔、阿拉伯裔、南亞裔混血的族裔多元運動領袖拉蔻兒‧艾維塔‧沙拉史瓦提，遭親生母親踢爆「血統白得跟雪一樣」。(沙拉史瓦提個人推特)

族裔多元運動知名倡議領袖拉蔻兒‧艾維塔‧沙拉史瓦提(Raquel Evita Saraswati)，一直自稱為拉丁裔、阿拉伯裔、南亞裔混血，在非營利國際人道組織「美國公誼服務委員會」(American Friends Service Committee，AFSC)任職。然而沙拉史瓦提的母親接受網路媒體「攔截」(The Intercept)專訪時說，女兒其實是英國德國義大利後裔，「我的血統白得跟雪似的，她也一樣」。

39歲的沙拉史瓦提多年投身穆斯林倡議運動，目前擔任AFSC平權長。不過，沙拉史瓦提日前被發現出身背景有造假嫌疑。她的母親卡蘿‧裴隆(Carol Perone)日前接受「攔截」網站專訪時說，平常都叫女兒「瑞秋」，但現在不知道女兒到底在做什麼，也不知道她為何要這麼做。

裴隆說：「我的血統白得跟雪似的，她也一樣。」她說：「我是德國、英國後裔，她的父親是卡拉布里亞(Calabrese)義大利人。她選擇活在謊言裡，我覺得真的非常、非常可悲。」

裴隆說，女兒在高中時期改信伊斯蘭教，後來對於出身血統則出現不一樣的說詞。裴隆出示的童年照片，沙拉史瓦提兒時皮膚白皙，不像如今照片顯示的深膚色。

部分AFSC成員指出，911恐怖攻擊事件發生後，沙拉史瓦提被發現曾出現在某些保守派電視節目，自稱「溫和派」穆斯林，對極端路線伊斯蘭教徒提出批判，但現在被拆穿她其實是白人，並有著極右派白人歷史，一些曾經相信她、曾與她分享敏感訊息的少數族裔民眾，為此感覺非常恐怖。

AFSC人事部主管卡斯特洛(Oskar Pierre Castro)說，沙拉史瓦提面試過程中自稱為同性戀者、信仰穆斯林教、擁有多元族裔血統，「我以為是綜合多項條件的人才，她讓我產生親切感，但我被騙了」。

AFSC發表聲明指出，沙拉史瓦提對於出身血統堅持無誤，也強調完全效忠「美國公誼服務委員會」任務精神。

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