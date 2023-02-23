被ChatGPT認證是有爭議公眾人物 馬斯克「2符號」回應

特斯拉執行長馬斯克。（路透）

特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）過去曾資助創辦美國人工智能公司OpenAI，但近日一名美國企業家透露ChatGPT 列出一些公眾人物，從中判斷其是否具有爭議，而馬斯克則被列在「有爭議的公眾人物」名單上。

美國企業家艾薩克（Isaac Latterell）透過推特發文，分享一份由ChatGPT列出的公眾人物名單，由它來判斷該公眾人物為「有爭議」或「無爭議」。

這份名單列出許多知名公眾人物，美國前總統川普（Donald Trump）、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、英國前首相強森（Boris Johnson）及名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）等人都被ChatGPT列為具有爭議的一方，而美國總統拜登 （Joe Biden）、微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）等人則被列為無爭議的公眾人物。

馬斯克過去參與創立OpenAI不久後便退出，對於OpenAI成功開發ChatGPT掀起全球熱潮的現況，馬斯克近日才批評OpenAI早已和他的創辦初衷背道而馳；如今他又被ChatGPT認證是有爭議的公眾人物，不禁引人遐想，而馬斯克本人則轉發該篇貼文，並發文「2個驚嘆號」予以回應。