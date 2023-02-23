捨命護狗? 佛州85歲婦遛狗被鱷魚咬死 狗毫髮無傷

佛州85歲婦人遛狗時遭鱷魚攻擊，被拖下池塘喪生後，佛州魚類和野生動植物保護委員會人員擒獲這頭短吻鱷。(Getty Images)

佛羅里達州 85歲婦人葛羅莉亞‧瑟吉(Gloria Serge)20日在皮爾斯堡(Fort Pierce)的住宅附近池塘遛狗時，遭一隻短吻鱷拖進池中，不幸身亡。

佛州 魚類和野生動植物保護委員會(Florida Fish and Wildlife Conservation Commission)21日聲明表示，目擊者打電話報案，稱看見一隻十呎長的短吻鱷咬住瑟吉，鱷魚原先是為了獵捕她的小狗，瑟吉卻不幸身亡，小狗毫髮無傷，一名設陷阱捕獸的人抓住並獵殺這隻長十呎、重達600磅到700磅的短吻鱷。

目擊者卡羅‧湯瑪斯(Carol Thomas)表示，她聽到騷動後，看到短吻鱷咬住瑟吉的腿，把她拖進池塘。

瑟吉掙扎探出水面換氣時，她叫她游向一艘翻覆的腳踏船，但瑟吉說，「我沒辦法，鱷魚咬住我了」。

湯瑪斯拿來一支用來掛門庭植物的長竿驅趕鱷魚，並希望拉起瑟吉，但瑟吉已不見蹤影。

湯瑪斯說，「我無能為力，相當驚恐，卻也不知道還能做些什麼。」

住在外州的死者家屬到場後，不願對此事件置評。

佛州魚類和野生動植物保護委員會表示，短吻鱷在佛州造成重傷的情況很罕見，但過去一年至少發生三起致命案件。

2022年7月，一名80歲老婦跌進佛州英格伍德(Englewood)一處池塘，遭兩隻短吻鱷咬死；2022年5月，當局發現47歲男性陳屍在佛州拉戈市(Largo)的湖泊，他是2019年來第一位在佛州遭短吻鱷殺害的男性。

佛州約有130萬隻尺寸各異的短吻鱷，這種動物被稱作「機會主義獵食者」，往往會獵捕可以輕易制伏的獵物。

1948年到2021年，佛州記載442件涉及短吻鱷的「非挑釁咬傷事件」，其中26件致命。

過去十年來，佛州平均每年發生八宗傷者需要送醫救治的非挑釁咬傷事件。

佛州魚類和野生動植物保護委員會估計，佛州居民遭短吻鱷重傷的機率約為310萬分之一。