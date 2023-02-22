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申請庇護趨嚴 移民維權團體批「推川普政策」揚言興訟

編譯潘勛、彭尚興／綜合報導
拜登政府21日修改庇護申請規定，以遏阻南部邊境蜂擁而至的無證客。圖為一群冒險涉水渡河，企圖偷渡進入美國的非法移民。(美聯社)
拜登政府21日修改庇護申請規定，以遏阻南部邊境蜂擁而至的無證客。圖為一群冒險涉水渡河，企圖偷渡進入美國的非法移民。(美聯社)

拜登政府21日宣布庇護政策重大修正，由陸路來美圖申請庇護者若未先在途經的國家要求庇護，抵美後提出申請將被拒絕；未先申請而跨越國界進入美國，就失去申請庇護的資格。移民權益促進團體「國家移民正義中心」(National Immigrant Justice Center)對此表示強烈不滿，揚言興訟。

負責修訂此一政策的國土安全部表示，新規定將有助於緩解尋求庇護者經由陸路如潮水般地湧進美國邊境，同時能與拜登政府的其他移民政策銜接；獲得美國公民或永久居民贊助的庇護申請者，可以由其母國直接進入美國。

國家移民正義中心訴訟部主任卡倫‧茲維克(Keren Zwic)表示，中心及夥伴團體會上法院打官司；她表示拜登總統面臨共和黨無休無止的批評，指他處理南方國境不當，因此才有新法出現，但她認為就算新法立法，也經不起法律挑戰。

茲維克表示，假如研議中的禁止庇護規定一如眾人所料，也就是按進入美國的方式及轉入路線而非法剝奪申請庇護門路，那麼法條就會跟川普政府的類似法規一樣，遭聯邦法院判為不合法、無效。

國土安全部四名高級官員表示，隨著邊界巡警設立更多電話亭，供遠端審核移民是否符合申請庇護資格，據估新法將在接下來幾周內宣布。官員們表示，新政策將很快驅逐那些不符資格的人，最後將加緊防範很多來自中美洲的移民試圖申請庇護。

近300移民權益團體1月簽署聯合信給拜登，呼籲其政府別採取那些變更。信中表示，政府宣布的計畫，凡是個別人等沒使用「合法移民的既定門路」，還有沒向轉進途中國家申請保護，就預設他們沒資格申請庇護，等於在推川普政府的施政，前朝頻頻想施加類似的禁令。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)日前回應批評者表示，新法規並非禁止庇護，與川普時代提議的大不相同；拜登政府做的是以安全有序的方式引入人們，而當前狀況不是如此。

庇護 移民 拜登

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