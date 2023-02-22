大學校園攜槍法西維吉尼亞州議會通過 待州長簽署

西維吉尼亞州議會通過法案，允許大學校園內攜帶隱藏槍械，就等州長簽字即可署實施。(Getty Images)

西維吉尼亞州 眾議會繼參議會後，21日通過允許隱藏式攜帶槍械進入大學校園法案，已送交共和黨 籍州長賈斯提斯(Jim Justice)簽署，但他的態度尚不明朗。

該法案嚴禁在校園公然亮出武器，但准許高等教育機構自訂特例條款；也不准把槍帶到1000人以上聚會的場合，如足球賽的體育館，或校園內的托嬰中心。

阿肯色、科羅拉多、喬治亞、愛達荷、堪薩斯、俄勒岡等11州已通過類似法案；西維州 長賈斯提斯若簽署，將於2024年7月生效。

共和黨控制的西維州參議會有半數議員聯署提案，允許攜帶隱藏槍械進入大學校園，該案上個月獲得參議會通過；眾議會在21日也以壓倒性比數通過。賈斯提斯州長尚未公開表示是否簽署該法案。

曾經歷2007年維吉尼亞理工大學大屠殺案的共和黨籍眾議員霍納克(Mike Honaker)，在眾議會發表了一場感性演說，表明他為何支持本案。他說，當時他是前去現場處理的州警之一，事後，「我坐在床邊，用掉一大堆衛生紙擦拭鞋子上30個孩子的血跡，就因為校園出現了這麼一個殺手。」

「我害怕如果我今天不支持這項立法，萬一再發生類似血案，洗不掉雙手的血跡。」他說。

霍納克說，他了解反對本法案者的擔憂，但「自衛權」高於一切，希望西維州大學院校裡，沒人會用得著舉槍自衛權。「讓我感到更沉重的是，這事實上就是憲法權力，這點我們不能閃避。」

民主黨籍眾議員威廉斯(John Williams)說，即使用意良善，攜槍到校園仍會讓執法人員工作更困難；以為每個攜槍到校園的學生，都像動作明星一樣隨時可以和惡徒對打，那是錯誤的假設。