男籃隊支柱 103歲修女寫傳奇

芝加哥羅耀拉大學男子籃球隊隨隊修女季恩是體育界名人,備受敬重與愛戴。(美聯社)

芝加哥 羅耀拉大學(Loyola Chicago)男子籃球隊隨隊修女季恩(Sister Jean Dolores Schmidt)是體育界名人,備受敬重與愛戴。

2018年羅耀拉大學進入NCAA 四強決賽,季恩修女受到全美報社及電視台的關注,據說出席她NCAA記者會的記者,比NFL傳奇四分衛布雷迪的超級盃記者會還多。

今年103歲的季恩修女每天清晨5時醒來,禱告完後用平板讀福音書,即將於本月底出版的回憶錄「帶著目標醒來:我100歲時領悟的那些事」(Wake Up with Purpose: What I've Learned in My First Hundred Years)寫道:「我對現代科技很適應,我總是說,如果你不向前進,你很快就會被遺忘。適應力是我的超能力。」她在回憶錄分享人生故事,提供精神指引、分享體悟。

季恩修女擁有超高人氣,肖像出現在襪子、搖頭娃娃,甚至是樂高像等地方,她視自身受到的關注為分享故事與經驗的神聖機會,致力幫助他人,最喜歡的莫過於和年輕人交談。

在美聯社的採訪中,季恩表示:「我熱愛生活,享受與年輕人相伴,他們是我繼續前進的動力,為我的生活帶來歡樂,而且他們會持續為你更新他們的世界發生什麼事。」

季恩過去在芝加哥、南加州 天主教學校任教時曾執教女子籃球隊,1991年她受雇於羅耀拉大學,1994年她受託幫助學生籃球選手提升他們的成績,之後被任命為男籃隊的隨隊修女,季恩的回憶錄描述,這成為她人生中「最具變革性、最非凡的職位」。

「運動非常重要,因為運動有助於發展生活技能,而在這之中,你也會講求信念和目標。」

在辦公室,季恩修女仔細研讀比賽數據,準備與球隊在訓練時會面,她的賽前報告還分析對手的優勢和弱點,而辦公室放滿了搖頭娃娃、海報,還有印有她頭像的別針。

最近一次練習,季恩修女坐在輪椅上從場邊觀戰,中場休息時間,球員們紛紛前來和修女握手,。

女子籃球隊的教練說季恩修女是傳奇,「我想大家應該永遠講述她的故事。」