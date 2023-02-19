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男籃隊支柱 103歲修女寫傳奇

編譯徐薏茹／綜合18日電
芝加哥羅耀拉大學男子籃球隊隨隊修女季恩是體育界名人，備受敬重與愛戴。(美聯社)
芝加哥羅耀拉大學男子籃球隊隨隊修女季恩是體育界名人，備受敬重與愛戴。(美聯社)

芝加哥羅耀拉大學(Loyola Chicago)男子籃球隊隨隊修女季恩(Sister Jean Dolores Schmidt)是體育界名人，備受敬重與愛戴。

2018年羅耀拉大學進入NCAA四強決賽，季恩修女受到全美報社及電視台的關注，據說出席她NCAA記者會的記者，比NFL傳奇四分衛布雷迪的超級盃記者會還多。

今年103歲的季恩修女每天清晨5時醒來，禱告完後用平板讀福音書，即將於本月底出版的回憶錄「帶著目標醒來：我100歲時領悟的那些事」(Wake Up with Purpose: What I've Learned in My First Hundred Years)寫道：「我對現代科技很適應，我總是說，如果你不向前進，你很快就會被遺忘。適應力是我的超能力。」她在回憶錄分享人生故事，提供精神指引、分享體悟。

季恩修女擁有超高人氣，肖像出現在襪子、搖頭娃娃，甚至是樂高像等地方，她視自身受到的關注為分享故事與經驗的神聖機會，致力幫助他人，最喜歡的莫過於和年輕人交談。

在美聯社的採訪中，季恩表示：「我熱愛生活，享受與年輕人相伴，他們是我繼續前進的動力，為我的生活帶來歡樂，而且他們會持續為你更新他們的世界發生什麼事。」

季恩過去在芝加哥、南加州天主教學校任教時曾執教女子籃球隊，1991年她受雇於羅耀拉大學，1994年她受託幫助學生籃球選手提升他們的成績，之後被任命為男籃隊的隨隊修女，季恩的回憶錄描述，這成為她人生中「最具變革性、最非凡的職位」。

「運動非常重要，因為運動有助於發展生活技能，而在這之中，你也會講求信念和目標。」

在辦公室，季恩修女仔細研讀比賽數據，準備與球隊在訓練時會面，她的賽前報告還分析對手的優勢和弱點，而辦公室放滿了搖頭娃娃、海報，還有印有她頭像的別針。

最近一次練習，季恩修女坐在輪椅上從場邊觀戰，中場休息時間，球員們紛紛前來和修女握手，。

女子籃球隊的教練說季恩修女是傳奇，「我想大家應該永遠講述她的故事。」

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