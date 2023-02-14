我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛商改區推新地圖 涵蓋交通、民生訊息

不到60秒驟降1400呎 聯航夏威夷驚魂 俯衝險落海

爸爸花14年寫的小說滯銷11年 女兒發TikTok助攻推上排行榜第一

編譯周辰陽／即時報導
美國律師理查茲花了14年追尋寫書的夢想，但書籍在接下來11年間乏人問津，直到他女兒最近發了一隻16秒的TikTok影片，成功把爸爸的小說推上了亞馬遜連環殺手驚悚小說排行榜的第一名。（照片翻攝：TikTok / stonemaidens）
美國律師理查茲花了14年追尋寫書的夢想，但書籍在接下來11年間乏人問津，直到他女兒最近發了一隻16秒的TikTok影片，成功把爸爸的小說推上了亞馬遜連環殺手驚悚小說排行榜的第一名。（照片翻攝：TikTok / stonemaidens）

BBC報導，佛蒙特州蒙特佩利爾（Montpelier, VT）居民理查茲（Lloyd Devereux Richards）花了14年追尋寫書的夢想，但銷量起飛的願望在接下來11年間沒有實現，直到他女兒最近發了一隻16秒的TikTok影片，寫上「我希望他能得到一點銷量」，成功把理查茲寫的小說推上了亞馬遜連環殺手驚悚小說排行榜的第一名。

TikTok近年來幫助推動了數百本書的銷售，其中包括透過理查茲女兒也有用的「#BookTok」標籤。讀者利用「#BookTok」討論他們最愛的作家與選書。根據紐時報導，光2021年一年，「#BookTok」就幫助作者們賣掉了2000萬本的印刷書。

理查茲是一位全職律師與3個小孩的父親，說明他漫長寫作之旅的影片累積了4000多萬的觀看數，一夜成名的消息則讓他不知所措。就在女兒把影片爆紅的事情告訴他後，理查茲讀著TikTok貼文的評論欄時哭了出來。理查茲的女兒也哭了，並感謝粉絲們買書。她告訴事前「甚至不知道TikTok是什麼」的爸爸，「因為他們，你成了第一名」。

TikTok上的粉絲們迅速讚揚理查茲的作品與他本人的故事，有位網友就在看過這隻暖心影片後說，「我這輩子從來沒這麼快就下單買東西」。理查茲的女兒表示，她爸爸對完成這部2012年出版的驚悚小說《Stone Maidens》就感到心滿意足，但經歷「25年的小小希望」後，這個意想不到的成功應該發揮作用，提醒大家永遠不要放棄。

理查茲在另一隻TikTok影片喝奶昔慶祝小說銷量增加時，自陳「過去這幾天…我真的不明白，我感到非常幸運」。不過，理查茲也沒有花太長的時間慶祝，根據亞馬遜的傳記，他現在正著手撰寫續集。

@stonemaidens It’s a beautifully written thriller on Amazon 🥹❤️ #stonemaidens #booktok #authorsoftiktok #thrillerbooks #books ♬ original sound - e

TikTok 小說 亞馬遜

上一則

戲稱佛州州長「肉丸朗」?川普否認 德桑提斯一句話反擊

延伸閱讀

數位乞討？印尼乞丐TikTok要禮物變現

數位乞討？印尼乞丐TikTok要禮物變現
TikTok再爆青少年捏臉自虐挑戰 法國國會啟動爭議調查

TikTok再爆青少年捏臉自虐挑戰 法國國會啟動爭議調查
何時搭機、選哪些座位 較不怕遇到亂流？老鳥這麼說

何時搭機、選哪些座位 較不怕遇到亂流？老鳥這麼說
青少年最愛社群媒體 TikTok奪冠

青少年最愛社群媒體 TikTok奪冠

熱門新聞

星巴克示意圖。(Photo by S.Ratanak on Unsplash)

買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲

2023-02-12 14:09
報稅季節到了，2022年聯邦稅法做了一些修改，納稅人在報稅前應了解相關變化，做到按時、正確報稅。（Getty Images）

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

2023-02-07 19:11
福斯新聞網指出，Canada Goose外套價格昂貴，價格介於數百至1500美元間。（路透）

華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

2023-02-12 09:02
線上生鮮和食品訂購超市Weee!本周爆出數據洩露。(截取自Weee!官網)

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

2023-02-09 13:22
美中關係緊張之際，多州紛紛推動立法禁止中國公民、中國企業購買房地產。(Getty Images)

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

2023-02-07 09:00
蔡申。(本報檔案照)

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

2023-02-10 11:58

超人氣

更多 >
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗