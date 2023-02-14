爸爸花14年寫的小說滯銷11年 女兒發TikTok助攻推上排行榜第一

美國律師理查茲花了14年追尋寫書的夢想，但書籍在接下來11年間乏人問津，直到他女兒最近發了一隻16秒的TikTok影片，成功把爸爸的小說推上了亞馬遜連環殺手驚悚小說排行榜的第一名。（照片翻攝：TikTok / stonemaidens）

BBC報導，佛蒙特州蒙特佩利爾（Montpelier, VT）居民理查茲（Lloyd Devereux Richards）花了14年追尋寫書的夢想，但銷量起飛的願望在接下來11年間沒有實現，直到他女兒最近發了一隻16秒的TikTok 影片，寫上「我希望他能得到一點銷量」，成功把理查茲寫的小說 推上了亞馬遜 連環殺手驚悚小說排行榜的第一名。

TikTok近年來幫助推動了數百本書的銷售，其中包括透過理查茲女兒也有用的「#BookTok」標籤。讀者利用「#BookTok」討論他們最愛的作家與選書。根據紐時報導，光2021年一年，「#BookTok」就幫助作者們賣掉了2000萬本的印刷書。

理查茲是一位全職律師與3個小孩的父親，說明他漫長寫作之旅的影片累積了4000多萬的觀看數，一夜成名的消息則讓他不知所措。就在女兒把影片爆紅的事情告訴他後，理查茲讀著TikTok貼文的評論欄時哭了出來。理查茲的女兒也哭了，並感謝粉絲們買書。她告訴事前「甚至不知道TikTok是什麼」的爸爸，「因為他們，你成了第一名」。

TikTok上的粉絲們迅速讚揚理查茲的作品與他本人的故事，有位網友就在看過這隻暖心影片後說，「我這輩子從來沒這麼快就下單買東西」。理查茲的女兒表示，她爸爸對完成這部2012年出版的驚悚小說《Stone Maidens》就感到心滿意足，但經歷「25年的小小希望」後，這個意想不到的成功應該發揮作用，提醒大家永遠不要放棄。

理查茲在另一隻TikTok影片喝奶昔慶祝小說銷量增加時，自陳「過去這幾天…我真的不明白，我感到非常幸運」。不過，理查茲也沒有花太長的時間慶祝，根據亞馬遜的傳記，他現在正著手撰寫續集。