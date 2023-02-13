法官判決喬治亞州2020選舉爭議訟案報告「部分公開」
喬治亞富頓郡高等法院13日判決，特別大陪審團有關川普支持者是否試圖推翻2020年選舉結果的報告，應予「部分公開」。這是檢方反對而媒體力促，雙方拉鋸下的妥協判決。
高院法官麥伯尼(Robert McBurney)說，14日起可公開的報告內容，包括引言和結論，以及涉及陪審團員擔憂某些證人可能作了偽證的章節。
他在裁決書中寫道，報告中關於該起訴誰、不起訴誰的部分，暫時仍應保密，以維護程序正義。
檢察官極力主張全文保密，等他們決定起訴名單後再予公開，媒體卻聯合一氣，要求立即公布。
川普加緊準備2024年競選白宮大位之際，本案及其他數件類似案件的調查進展，料將衝擊選情，因事涉他有沒有資格再擔任總統候選人。本案大陪審團耗時7個月，聽取了川普身邊重要親信，如律師朱利安尼、南卡聯邦參議員葛理翰及喬州高官如州務卿拉芬斯伯格和州長坎普等人的證詞。
麥伯尼說，報告內容包括建議富頓郡地區檢察官威利斯(Fani Willis)針對2020年喬州大選前後，哪些人做了哪些事、是否該予起訴等。特別大陪審團無權起訴或判決，最後要由威利斯和一般陪審團決定。
麥伯尼說，特別大陪審團的報告，是應威利斯調查小組要求而撰寫，目的是供她參考，而調查大致由她一人主導，屬「片面的」探討。
他說，即使陪審團建議起訴某人，也欠缺程序正義，因為有些人根本沒有親自向陪審團陳述己見，能夠當面向陪審團陳述的證人，也沒有律師陪同出席或反駁陪審團的權利。「因此，此時不宜公布全份報告。」
威利斯何時向一般陪審團報告、請准起訴，目前還不清楚。她在1月24日的聽證庭上說「很快」就會決定，但並未提供細節。
川普上月告訴美聯社，他「絕對沒有做錯事」，他「很有信心」自己不會被起訴。
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