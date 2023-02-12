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藥物過量致死危機加劇 救援組織：解毒劑普及待努力

編譯徐薏茹／綜合11日電
喬治亞州護士潔西‧布蘭查德每周與其他志工，至各地分發類鴉片解毒劑納洛酮和乾淨針頭等物品給有需要的民眾。(美聯社)
喬治亞州護士潔西‧布蘭查德每周與其他志工，至各地分發類鴉片解毒劑納洛酮和乾淨針頭等物品給有需要的民眾。(美聯社)

全美每年超過10萬人死於藥物過量，類鴉片解毒劑納洛酮(Naloxone，商品名Narcan)是對抗全國藥物過量危機的重要工具，州和聯邦政府更改政策移除分發納洛酮的主要障礙，但許多時候，解毒劑仍難以到達需要的人手中。

喬治亞州奧爾巴尼(Albany)的護士潔西·布蘭查德(Jessie Blanchard)是救援組織「229 Safer Living Access」創辦人，她每周開著吉普車與幾名志工一起分發納洛酮給鎮上的數百人，此外他們還提供乾淨的針頭、芬太尼(fentanyl)試紙和回饋板(sounding board)，布蘭查德表示光是在12月，他們提供的救援藥物就有九次用來逆轉藥物過量問題。

納洛酮有針筒注射或鼻腔噴液兩種形式，透過聯邦及各州政策，以及像布蘭查德這些團體的努力下，納洛酮已經比以往更容易取得，但其普及程度仍與理想有段差距。

2021年全國的藥物過量危機奪走10萬7000人的生命，大部分案例涉及芬太尼及其他強力非法合成類鴉片藥物的使用，現在大量的資金即將投入，旨在解決這場致命危機。

製藥商、經銷商和藥局已經與州及地方政府的訴訟達成和解，總計超過500億元的第一波資金即將撥出，大部分資金必須用來解決鴉片類藥物氾濫問題，資金如何運用將取決於政府，部分訴訟的和解條件包括分發納洛酮。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院召集的公衛學者在2021年的一份報告中，將擴大納洛酮取得列為和解資金使用的首要策略，該報告指出40%的藥物過量死亡案例發生時有其他人在場，也許能夠施用救命藥物。

喬治亞復原委員會(Georgia Council for Recovery)政策長布萊德洛夫(Jeff Breedlove)指出，資助及分發計畫仍然參差不齊，這些計畫未獲得政府、私人團體足夠的支持，「除非他們視為流行病般對待，否則我們只會繼續看到愈來愈多葬禮。」

喬治亞州 聯邦政府 藥局

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