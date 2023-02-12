科技業大裁員 國安局搶著要 「擬招募3000名」

國家安全局正在對大型科技公司裁減的員工伸手，招募他們參加國安局工作。 (取材自臉書)

國家安全局(NSA)正在進行近30年最大的求才行動，鍥而不捨地想拉大科技公司解僱人員進入該情報機構工作，據悉自去年秋天Meta、亞馬遜 等大公司傳出要裁員 數萬，NSA就透過領英(LinkedIn)人才網站接觸他們。

華盛頓時報(Washington Times)報導，NSA的人才管理高級策略師克莉斯汀‧帕克(Christine Parker)表示，局裡另瞧出更多裁員的跡象，所以快速行動，「新聞裡說某些公司即將裁員，或估計要砍人，局裡開始透過領英、局裡的生涯委員會，特別釋出訊息，給那些本局想要的人，大概就是讓他們知道局裡正在進行熱烈的招募計畫」。

帕克表示，透過各平台、委員會及科技版，NSA瞧見近3萬人點擊NSA的求才訊息，約2000人提出申請。

NSA人力支援副主任莫莉‧莫爾(Molly Moore)表示，局裡正在招募3000新成員，派到全國工作，由華府到阿拉斯加、科羅拉多、喬治亞、夏威夷、德州及猶他等州。

NSA拒絕透露目前取得多少稅款預算，以進行當前的招募項目。2022會計年度情報界取得的資金為898億元。

Meta公司去年11月表示要裁員1萬1000人，另凍結招募；亞馬遜1月表示要裁減工作機會逾1萬8000個；谷歌的母公司1月也表示要裁約1萬2000個職務。其他大型科技公司也一樣，宣布裁減數千員工，估計今年還有其他裁員行動。

莫爾表示，NSA向大科技公司員工釋出的就業 訊息，強調工作安穩，有機會嘗試不一樣的事情。她描述自己本來是法爾西語(Farsi)的語言學家，接下來在NSA各機構工作，包括局內網路安全處。

莫爾表示，NSA肯定能提供就業穩定，這些日子經歷過這批裁員後，很多人真的把工作穩定擺在心思前頭，但NSA還提供精彩的任務，一些人們在民間公司大多不能做的事，那就不只是工作，而是使命了。