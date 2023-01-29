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7太空人罹難 挑戰者號悲劇滿37年了

編譯徐薏茹／綜合28日電
1986年1月28日「挑戰者號」太空梭發射升空73秒後爆炸，造成七名太空人全數罹難。(NASA)
1986年1月28日「挑戰者號」太空梭發射升空73秒後爆炸，造成七名太空人全數罹難。(NASA)

1986年1月28日，「挑戰者號」(Challenger)太空梭於佛羅里達州卡納維爾角(Cape Canaveral)發射，卻在升空僅73秒後爆炸，太空梭上的七名太空人全數罹難，今日正是這場歷史性悲劇37周年。

January 28, 1986:

37 years ago today.

The Space Shuttle Challenger exploded.

I was in a civics class. Watching live. Will never forget it. Where were you? pic.twitter.com/WWDDnZNNoy

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) January 29, 2023 " data-allowfullscreen="true" >

當時這場悲劇令全美震驚，太空梭計畫立即喊停。

事故原因是用於密封右側固體推進器(SRB)的O形環失效，異常寒冷的溫度導致外部燃料箱在起飛數秒後爆炸，造成軌道太空梭解體、爆炸。

挑戰者號上除了經驗豐富的太空人，還有一名特別的乘客：高中老師麥考利夫(Christa McAuliffe)。

她是來自新罕布夏州的社會研究教師，從1萬名申請者脫穎而出，成為第一位能上太空的平民。太空梭發射當天，全國各地許多學生都在觀看發射，看著史上第一名教師即將上太空，不料卻見證悲劇。

1986年1月28日「挑戰者號」太空梭發射升空73秒後爆炸，造成七名太空人全數罹...
1986年1月28日「挑戰者號」太空梭發射升空73秒後爆炸，造成七名太空人全數罹難。(NASA)

1986年的國情咨文演說原定於挑戰者號升空當晚發表，但由於這起災難事故，雷根總統推遲國情咨文演說，當晚他在橢圓形辦公室向全國聽眾發表談話。

雷根說：「今天是哀悼和需要銘記的一日，南西和我對於挑戰者號的悲劇深感悲痛，我們知道我們與全國人民一同分擔這份痛苦，這是真正的國家損失。」

雷根並表示：「未來不屬於膽小者，未來屬於勇者。挑戰者號的人員帶領我們走向未來，我們將繼續追隨他們。」

太空人 新罕布夏州 佛羅里達州

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