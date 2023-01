7太空人罹難 挑戰者號悲劇滿37年了

1986年1月28日,「挑戰者號」(Challenger)太空梭於佛羅里達州 卡納維爾角(Cape Canaveral)發射,卻在升空僅73秒後爆炸,太空梭上的七名太空人 全數罹難,今日正是這場歷史性悲劇37周年。

January 28, 1986:



37 years ago today.



The Space Shuttle Challenger exploded.



I was in a civics class. Watching live. Will never forget it. Where were you? pic.twitter.com/WWDDnZNNoy

