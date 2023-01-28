亞馬遜生鮮免運費標準提高 150元以下要收費

網購平台亞馬遜已通知Amazon Prime會員，自2月28日起，在在亞馬遜生鮮需消費須達150元，才能享受免運費服務。(美聯社)

網購平台亞馬遜 (Amazon )27日致函旗下Amazon Prime會員，宣布將取消這些高級會員的免運費服務，未來顧客在亞馬遜生鮮(Amazon Fresh)消費未滿150元，將收取3.95到9.95元不等的運費，運費依據訂單價格而定。新規將於2月28日生效。

亞馬遜寄送給會員的電子郵件說明：「我們將持續提供所有訂單在兩小時內送達，部分地區的顧客可以挑選更長的六小時運送窗口期，運費更低。」

Amazon Prime於2005年推出，全球有超過2億名Prime會員，會員需支付139元年費，或14.99元月費，以享有快速到貨、免運費、免費退貨等福利 。

目前Prime會員享有訂單滿35元免運費的服務，紐約地區則須滿50元；即將推出的新規則是100元至150元的訂單收3.95元運費，50元至100元收6.95元，未滿50元收取9.95元運費。150元以上的亞馬遜生鮮訂單則免運費。

亞馬遜發言人的聲明表示：「我們針對部分亞馬遜生鮮運送服務收取費用，以幫助維持線上與實體店面保持低價。讓我們能更好的維持運送成本並繼續提供一致、快速、高品質的運送體驗。」