我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州5非裔警打死非裔男 部分非裔居民卻不感驚訝

「我希望我錯」 美空軍上將預測美中2025交戰

亞馬遜生鮮免運費標準提高 150元以下要收費

編譯徐薏茹／綜合27日電
網購平台亞馬遜已通知Amazon Prime會員，自2月28日起，在在亞馬遜生鮮需消費須達150元，才能享受免運費服務。(美聯社)
網購平台亞馬遜已通知Amazon Prime會員，自2月28日起，在在亞馬遜生鮮需消費須達150元，才能享受免運費服務。(美聯社)

網購平台亞馬遜(Amazon)27日致函旗下Amazon Prime會員，宣布將取消這些高級會員的免運費服務，未來顧客在亞馬遜生鮮(Amazon Fresh)消費未滿150元，將收取3.95到9.95元不等的運費，運費依據訂單價格而定。新規將於2月28日生效。

亞馬遜寄送給會員的電子郵件說明：「我們將持續提供所有訂單在兩小時內送達，部分地區的顧客可以挑選更長的六小時運送窗口期，運費更低。」

Amazon Prime於2005年推出，全球有超過2億名Prime會員，會員需支付139元年費，或14.99元月費，以享有快速到貨、免運費、免費退貨等福利

目前Prime會員享有訂單滿35元免運費的服務，紐約地區則須滿50元；即將推出的新規則是100元至150元的訂單收3.95元運費，50元至100元收6.95元，未滿50元收取9.95元運費。150元以上的亞馬遜生鮮訂單則免運費。

亞馬遜發言人的聲明表示：「我們針對部分亞馬遜生鮮運送服務收取費用，以幫助維持線上與實體店面保持低價。讓我們能更好的維持運送成本並繼續提供一致、快速、高品質的運送體驗。」

亞馬遜 Amazon 福利

上一則

圖刺殺伊朗裔美國作家 分屬3國3殺手被起訴

下一則

單一性伴侶男同志捐血 FDA擬開放

延伸閱讀

中國東北有多冷？一住宅大門忘了關 一夜就成冰溶洞

中國東北有多冷？一住宅大門忘了關 一夜就成冰溶洞
時報廣場今晚7時恐大規模示威 市府提醒本周末紐約更多反警遊行

時報廣場今晚7時恐大規模示威 市府提醒本周末紐約更多反警遊行
沃爾瑪調高最低時薪至14元 仍比亞馬遜、好市多低薪

沃爾瑪調高最低時薪至14元 仍比亞馬遜、好市多低薪
亞馬遜透過電郵裁員1.8萬人 員工焦慮感更高

亞馬遜透過電郵裁員1.8萬人 員工焦慮感更高

熱門新聞

一名嫌犯已經落網。（取材自推特）

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

2023-01-23 21:02
（取自ABC News）

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

2023-01-23 08:56
加州大麻農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，64歲的嫌犯不久遭警方壓制逮捕。(取自KPIX電視新聞)

北加槍案死者都是他的華人同事 趙春利為何行凶？

2023-01-24 00:11
嫌疑犯是亞裔男性，有較深的膚色，約177公分，68公斤。身穿黑色皮質外套、頭戴針織帽，和戴著黑框眼鏡。（圖片來源：LASD）

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

2023-01-22 13:26
加州洛杉磯郡蒙特利公園市21日晚發生大規模槍擊事件，警方在現場調查。(美聯社)

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

2023-01-22 10:47
半月灣市農場連環槍擊案66歲嫌犯趙春利。(美聯社)

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

2023-01-26 08:57

超人氣

更多 >
怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚
曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂
專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍
星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王
工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了