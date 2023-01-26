Meta宣布：恢復川普臉書、IG帳號

前總統川普在臉書帳號遭停權之前，是臉書上擁有最多追隨者的人。(美聯社)

臉書 母公司「Meta」25日表示，已恢復前總統川普 在臉書及Instagram兩社媒平台的帳號；因2021年1月6日國會山莊暴亂案，川普於兩社媒的帳號的使用權遭到擱置。

紐約時報 報導，川普在2021年1月7日臉書帳號遭停權前，是臉書上擁有最多追隨者的人；Meta表示，接下來幾周內，他的兩個社媒帳號復權後，總計起來可取回數億追隨者；另一在2021年1月把川普帳號停用的社媒推特(Twitter)也已讓川普復權。

Meta是在2021年1月7日把川普在臉書、Instagram停權的；當年1月6日，川普支持者衝入國會山莊，Meta表示川普再貼文，有引發更多暴力之虞；川普在其他主流社媒如YouTube、Twitter的帳號也遭下架。

批評Meta的人指責該公司對川普及其他保守派的聲浪進行箝制；Meta25日指出，因為判定自2021年1月以來，危害公共安全的風險已「充分消退」，故取消封禁。但Meta表示，公司會添增防護措施，嚇阻川普「重蹈覆轍」。

Meta全球事務總裁克列格(Nick Clegg)表示，民眾有權聽到政治人物的發言，不論是好是壞或者醜惡，憑以決定投票給誰，但這一點並不意味人們可以在平台上毫無限制肆意妄言；要是對真實世界造成明顯危害，Meta必有舉動。

川普已宣布2024年再選總統，會不會再活躍於臉書及Instagram，目前並不清楚。