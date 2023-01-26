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路州醉女大生 遭性侵棄路邊被撞斃 涉案4嫌被捕 肇事駕駛在逃

編譯陳韻涵／綜合25日電
路易斯安納州立大學19歲女學生梅迪遜‧布魯克斯15日遭性侵後，在街上遊走時被車撞死。(取自Instagram)
路易斯安納州立大學19歲女學生梅迪遜‧布魯克斯15日遭性侵後，在街上遊走時被車撞死。(取自Instagram)

路易斯安納州立大學19歲女學生梅迪遜‧布魯克斯(Madison Brooks)15日在一間酒吧飲酒後，要求男子載她返家卻在車後座遭兩名男子性侵，隨後遭丟包路邊；她在街上遊走被車撞，送醫不治。警方已逮捕涉案的四名男

路易斯安納州立大學19歲女學生梅迪遜‧布魯克斯15日遭性侵後，在街上遊走時被車撞...
路易斯安納州立大學19歲女學生梅迪遜‧布魯克斯15日遭性侵後，在街上遊走時被車撞死。圖為民眾在車禍地點旁獻花悼念。(美聯社)
子，肇事駕駛在逃。

東巴頓魯治郡警長辦公室和監獄紀錄顯示，落網四嫌都被控三級性侵罪，其中一人為17歲的青少年，因未成年而不公布身分。另三名成人嫌犯分別是18歲的華盛頓(Kaivon Washington)、18歲的克萊佛 (Casen Carver)和28歲的李伊(Everett Lee)，而華盛頓是李伊的姪子。

嫌犯當天凌晨3時把布魯克斯丟包在東巴頓魯治郡轄區，她在路上遊走時被車撞上；19歲的布魯克斯被送往醫院，但傷重不治，肇事駕駛仍在逃。  

驗屍報告顯示，布魯克斯體內有大麻反應，血液酒精濃度達0.319，超標酒駕規範近四倍，且有生前遭性侵的傷口。

克萊佛供稱，他及朋友和李伊是在瑞吉酒吧(Reggie's bar)結識布魯克斯；警長辦公室調閱監視器畫面顯示，布魯克斯等人在酒吧裡，她與青少年擁抱、跳舞。

克萊佛供稱，他們都有喝酒，布魯克斯醉到「站不穩，話也講不清楚」；他們要離開時，布魯克斯請他們載她一乘；克萊佛表示，他答應載她，只是因為「酒吧要關門了，他不想把醉醺醺的她留在店裡」。

路州警方公布的被捕三人刑事照(左起)：18歲華盛頓、18歲克萊佛和28歲李伊，華...
路州警方公布的被捕三人刑事照(左起)：18歲華盛頓、18歲克萊佛和28歲李伊，華盛頓是李伊的姪子。(取自路州警局)

克萊佛表示，布魯克斯醉到無法明確告訴開車的克萊佛她住哪，當他提問時，她「倒下而無法回答」。

克萊佛開了一小段路便臨停，他告訴調查人員，聽到青少年問了布魯克斯是否要與他發生性關係。

克萊佛告訴警方，布魯克斯「口頭同意」，而當華盛頓多次詢問布魯克斯是否要與他性交時，「她也同意」。

筆錄顯示，克萊佛供稱他與後座的李伊，在三人先後交歡時都留在車內；但克萊佛後來說，他告訴他的朋友們說：「必須停止，走吧」。

調查人員問克萊佛，布魯克斯會不會醉到不醒人事而同意，他回答：「有可能」。  

克萊佛表示，他們實在找不到布魯克斯的住處，便在東巴頓魯治郡將他放下。  

李伊及少年的家長拒接受偵訊，華盛頓則否認與布魯克斯發生性關係。

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