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疫情3年來首次 最高院恢復庭審 通過退伍軍人福利裁決

編譯孫梁／綜合23日電
聯邦最高法院23日舉行疫情爆發以來的首次庭審，標誌著最高法院重新回歸數百年的傳統。(美聯社)
聯邦最高法院23日舉行疫情爆發以來的首次庭審，標誌著最高法院重新回歸數百年的傳統。(美聯社)

聯邦最高法院23日舉行疫情爆發以來的首次庭審，標誌著高院重新回歸數百年的傳統。但睽違近三年的首日庭審，僅首席大法官羅伯茲(John Roberts)以及大法官艾米·巴瑞特(Amy Barrett)、湯瑪斯(Clarence Thomas)、索尼婭·薩托馬友(Sonia Sotomayor)和凱坦吉·傑克森(Ketanji Jackson)五人出席。

高院自2020年3月3日對一樁移民案做出裁決以來，因為疫情而出現了許多變化，包括停止庭審、電話聽取辯論，和網上公布裁決意見。這一期間，高院新增了巴瑞特和傑克森兩名大法官。

恢復庭審首日，高院一致通過關於退伍軍人福利的裁決，這是大法官巴瑞特撰寫的裁決意見，為她擔任大法官以來第一次。首席大法官羅伯茲宣布第二項裁決意見，是駁回律師與客戶的特殊關係一案，認為律師與客戶的特殊關係僅為臨時性質。

退伍軍人福利案的提訴人艾雷拉諾(Adolfo Arellano)說，他1977至1981年在航空母艦服役，航母與另一艘軍艦相撞導致他受到創傷，但他30年後提出福利申請。

退伍軍人事務部同意他的申請，但不予回溯補發。艾雷拉諾表示，他是因為病重而沒有及時申請，仍要求補發數十年的福利。

巴瑞特大法官裁決說，聯邦法允許補發福利，但最多補發一年，而且要在退伍後一年內提出申請。巴瑞特說，補發與否的決定權屬於國會，但國會目前的規定沒有任何空間。

高院駁回的律師與客戶特殊關係一案的焦點，是律師事務所可否拒絕向大陪審團提交含有法律諮詢意見和税表的文件。聯邦上訴法院是裁決必須提交，除非文件中的法律意見是主要內容。但律所不同意，指文件應受律師與客戶特殊關係的保護。

高院顯然認為，該案不適宜解決律師與客戶特殊關係的問題，因此仍維持聯邦上訴法院的裁決。

大法官 高院 巴瑞特

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