南達科他州擬禁中國公民或公司買農地 遊說團體阻擋

南達科他州州長諾姆。(美聯社)

南達科他州 州長諾姆(Kristi Noem)去年12月提案，擬禁止中國共產黨等外國實體購買州內土地，目前獲得州立法會支持，可能在本議期審理；布萊巴特新聞網(Breitbart News)獨家取得消息，目前由特殊利益及產業代表組成的聯盟已出頭，打算阻擋諾姆把法案簽字成為州法。

諾姆的提案，形同在南達科他州創設州等級的美國外國投資委員會(CFIUS)，由一個委員會審核，然後封殺任何外國想在南達科他州購買農地的方案，被點名的四國是中國、俄羅斯、伊朗及北韓。

諾姆的提案獲得支持，另外任何阻止中國等四國購買美國農地的倡議都廣獲歡迎，全國其他州長已採納諾姆的點子，考慮採取類似措施。例如德州州長艾伯特(Greg Abbott)就表示，州議員在州立法會提出類似法案成立後，他打算簽字立法。

已宣布角逐2024年白宮 寶座的前總統川普推出選戰政策影片，其中也要由聯邦等級立法，禁止中國購買美國農地。

但南達科他州特殊利益團體正在奔走，打算拖緩諾姆在州內推出該州法，且對研議中的立法表示憂慮。「南達科他州合作社協會」(South Dakota Association of Cooperatives)主席布蘭妲‧佛爾曼(Brenda Forman)致諾姆的電子郵件指出，「農業團體」審核過最新版的諾姆法案，「對提案的合憲、合法性質深以為憂」。

佛爾曼的協會旗下有不少組織，對南達科他州之流的州議員有龐大影響力，對法案的前途有不容小覻的影響力。但即便如此，諾姆的新舉動肯定會跟她之前禁止州方設備使用抖音 (TikTok)一樣，獲全國快速跟進。

諾姆帶頭，率先禁抖音後，全國火速跟進，數十名州長採取類似行動，甚至國會也在去年底由參議員霍利(Josh Hawley，密蘇里州)提案而通過，禁止在聯邦裝置上使用抖音。

諾姆去年12月13日發布的新聞稿中表示，創設州等級的CFIUS，可以預防仇恨美國的國家，例如共產中國，不讓它們買下南達科他州的農業用地。

在州眾議會提案的州眾議員坎麥克(Gary Cammack)表示，州內有「艾斯沃斯空軍基地」(Ellsworth Air Force Base)這樣關鍵的國安資源，決不容敵國購買南達科他州土地。