988自殺防治專線啟用5個月 收170多萬通求助

全國988自殺防治專線去年7月中啟用後，頭五個月共收到170多萬通電話、簡訊和網路即時對話。(美聯社)

全國988自殺防治專線(988 Suicide and Crisis Lifeline)啟用頭五個月共收到170多萬通電話、簡訊和網路即時對話，較去年同期舊版的10位數自殺防止生命線(Suicide Prevention Lifeline)增加將近50萬。

988以911求救系統為基礎，去年7月中啟用，藉由容易牢記的快速號碼，讓有自殺傾向或其他心理健康危機的人與專家聯繫。

監管全美988求救網近200個中心的非營利組織Vibrant Emotional Health總裁兼執行長威廉 斯(Kimberly Williams)說，更多人知道該項服務並使用。

協助者的回應速度也加快。聯邦數據顯示，等待通訊的時間由三分鐘大降至36秒。透過簡訊和即時對話的人數最多。988專線並致力協助邊緣化及弱勢族群。

威廉斯說，該計畫去年9月啟動以來，許多LGBTQ青年所面臨的問題得以獲得幫助。華盛頓州去年11月針對北美洲和阿拉斯加原住民 啟動專屬求救熱線Native and Strong Lifeline，撥打988的民眾可選擇與原住民顧問交談。專家說，越來越多有色人種使用988專線。

今年稍晚，988專線將提供視訊對話，有利於失聰或有聽力障礙人士使用。

聯邦已對988專線投資近10億元，包括來自聯邦開支法案的5億餘 元，此外，多州通過立法資助988專線；這些經費也支援西語網絡及專為無法接通鄰近小型中心的備用呼叫中心。

由於各州投入情況不一，各地988專線運作績效差異懸殊；2022年11月，馬里蘭州有89%求救者能與顧問聯繫上，德州 僅有63%。