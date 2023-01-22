拜登擴大「移民假釋」挨批開後門

岡薩雷茲(Emilio Gonzalez)擔任美國公民及移民服務局(USCIS)局長期間，只有極少數、狀況特殊的外籍人士能夠獲得「移民假釋」(parole)。岡薩雷茲與其他政府機關首長會商之後，再親自裁定是否予以假釋。

他說，移民假釋僅保留給極為難度特別高的狀況，例如某個孩童需要接受救命手術，而手術只能在美國進行。

岡薩雷茲接受華盛頓時報(Washington Times)訪問時表示，假釋向來極少動用，「因為它並不在正常的移民管道之內」。

然而，拜登 政府處理非法移民 時，則以假釋做為政策基礎。握有假釋權限的國土安全部，對阿富汗難民、烏克蘭難民、非法入境者都曾予以假釋。

拜登政府本月更宣布到目前為止最大規模的擴大假釋計畫，為每個月為委內瑞拉、海地、古巴、尼加拉瓜等國公民提供每個月3萬名假釋名額。華盛頓時報報導，如此作法等於是讓移民制度創造走後門的機會，讓許多非法入境者有機會踏上取得合法身分的路途。

前總統川普任內的移民局資深官員洛勞勃(Robert Law)指出，政府官員等於讓律師陷入困難處境，必須想出在法庭上不會遭到嘲笑甚至被取消律師資格的說詞。

獲得假釋的移民總數有多少，統計數據取得困難，但報導指出，估計過去一年間有數十萬人之多。

根據法律規定，移民假釋保留給具有「重大公共利益」或「迫切人道理由」的個案。移民專家說，公共利益指的是例如某些人士須出庭作證；人道理由則包括岡薩雷茲舉例的救命醫療。予以假釋的出發點則是，獲得假釋的移民一旦假釋期屆滿就會返回祖國。

不過，過去幾年裡，對於從美國南境湧入的大量偷渡客 來說，移民假釋機制已經變成某種「安全閥」。依照法律規定，偷渡客應該遭到拘留，直到案件出現裁決結果，但由於拘留中心人滿為患，歐巴馬政府、川普政府及拜登政府都援引假釋制度，讓遭到查扣的偷渡客得以釋放。