我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅季23日展開 7重點勿忽略 退稅會比往年少

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

拜登擴大「移民假釋」挨批開後門

記者顏伶如／綜合報導

岡薩雷茲(Emilio Gonzalez)擔任美國公民及移民服務局(USCIS)局長期間，只有極少數、狀況特殊的外籍人士能夠獲得「移民假釋」(parole)。岡薩雷茲與其他政府機關首長會商之後，再親自裁定是否予以假釋。

他說，移民假釋僅保留給極為難度特別高的狀況，例如某個孩童需要接受救命手術，而手術只能在美國進行。

岡薩雷茲接受華盛頓時報(Washington Times)訪問時表示，假釋向來極少動用，「因為它並不在正常的移民管道之內」。

然而，拜登政府處理非法移民時，則以假釋做為政策基礎。握有假釋權限的國土安全部，對阿富汗難民、烏克蘭難民、非法入境者都曾予以假釋。

拜登政府本月更宣布到目前為止最大規模的擴大假釋計畫，為每個月為委內瑞拉、海地、古巴、尼加拉瓜等國公民提供每個月3萬名假釋名額。華盛頓時報報導，如此作法等於是讓移民制度創造走後門的機會，讓許多非法入境者有機會踏上取得合法身分的路途。

前總統川普任內的移民局資深官員洛勞勃(Robert Law)指出，政府官員等於讓律師陷入困難處境，必須想出在法庭上不會遭到嘲笑甚至被取消律師資格的說詞。

獲得假釋的移民總數有多少，統計數據取得困難，但報導指出，估計過去一年間有數十萬人之多。

根據法律規定，移民假釋保留給具有「重大公共利益」或「迫切人道理由」的個案。移民專家說，公共利益指的是例如某些人士須出庭作證；人道理由則包括岡薩雷茲舉例的救命醫療。予以假釋的出發點則是，獲得假釋的移民一旦假釋期屆滿就會返回祖國。

不過，過去幾年裡，對於從美國南境湧入的大量偷渡客來說，移民假釋機制已經變成某種「安全閥」。依照法律規定，偷渡客應該遭到拘留，直到案件出現裁決結果，但由於拘留中心人滿為患，歐巴馬政府、川普政府及拜登政府都援引假釋制度，讓遭到查扣的偷渡客得以釋放。

非法移民 偷渡客 拜登

上一則

拜登設限 邊界抓到無證客大減 近2年最少

下一則

拜登設限 邊界抓到無證客大減

延伸閱讀

拜登設限 邊界抓到無證客大減 近2年最少

拜登設限 邊界抓到無證客大減 近2年最少
白宮幕僚長柯連恩將卸任 關鍵角色誰來接班？

白宮幕僚長柯連恩將卸任 關鍵角色誰來接班？
財長葉倫：提高聯邦法債限 沒得商量 勢在必行

財長葉倫：提高聯邦法債限 沒得商量 勢在必行
拜登為競選連任布局關鍵時刻 白宮幕僚長柯連恩將走人

拜登為競選連任布局關鍵時刻 白宮幕僚長柯連恩將走人

熱門新聞

不少美國銀行(Bank of America)及Zelle用戶18日發現，顯示「已入帳」(posted)的轉帳匯款，金額卻沒出現在戶頭。(美聯社)

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

2023-01-19 09:34
德州亞裔教師段溫蒂(右)在約會網站認識了湯普森(左)，兩人交往才一周，她就被他開槍打死。(取自糖城警方、段溫蒂臉書)

亞裔教師遭男友槍殺 約會網認識才一周…母早有不祥預感

2023-01-15 20:34
捷藍航空(JetBlue)客機示意圖。圖非相撞事故中的客機。(路透)

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

2023-01-18 13:24
勞倫斯·雷受審的法庭素描。(路透)

性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年

2023-01-20 18:06
17歲的邁斯倫斯基(左)與雙胞胎姊姊看到哈佛大學錄取結果的瞬間。(擷自YouTube Woodstock Academy)

腦麻生被哈佛錄取 哭到不能自已…感動數百萬人

2023-01-16 17:02
美國甘迺迪國際機場13日晚間驚傳有2架飛機差點在跑道上相撞，目前美國聯邦航空管理局已經投入調查。（美聯社）

影／甘迺迪機場2機險相撞 管制員飆髒話音檔曝光 FAA要查

2023-01-16 20:51

超人氣

更多 >
女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛
剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰

剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰
3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」
烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到

烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到
「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭

「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭