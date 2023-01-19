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華府反墮胎大遊行明登場 喜悅藏不安 「恐加深對立」

編譯孫梁／綜合18日電
一年一度的反墮胎大遊行20日將在華盛頓舉行，由於是去年6月最高法院推翻合法墮胎的「羅訴韋德」案判決首次活動，立場相左的群眾對參加遊行都格外興奮。圖為去年1月21日的活動現場。(美聯社)
一年一度的反墮胎大遊行20日將在華盛頓舉行，由於是去年6月最高法院推翻合法墮胎的「羅訴韋德」案判決首次活動，立場相左的群眾對參加遊行都格外興奮。圖為去年1月21日的活動現場。(美聯社)

一年一度的反墮胎遊行20日將在華盛頓舉行，今年是最高法院裁決保護婦女墮胎權的羅訴韋德案(Roe v. Wade)50周年，也是去年6月最高法院推翻合法墮胎之後的首次遊行；今年參加遊行的群眾有理由慶祝，但也感到不安。

去年6月以來，共和黨主政的12個州相繼發布墮胎禁令，還有部分州準備效仿，而許多民主黨控制的州則是立法保護和擴大墮胎服務；反對墮胎的「全國生命權委員會」(National Right to Life Committee)主席卡蘿·托拜斯(Carol Tobias)說：「目前很像內戰前夕，自由州和蓄奴州尖銳對立，類似的局面未來幾年如果重演並不令人驚奇，因為反對墮胎者不會放棄，因為對我們來說是維護民權。」

遊行組織者說，高院去年6月的裁決是生命權運動的巨大勝利，今年遊行的主題為「邁出新步伐：聯邦墮胎權廢止後的美國」。

由於共和黨控制的眾院提出任何法案都會在民主黨掌控的參院受阻，國會無法通過全國性的限制墮胎法案，因此各州將成為墮胎權角逐的主戰場。

去年6月以來，幾個全面禁止墮胎的州，包括阿拉巴馬、阿肯色、愛達荷、肯塔基、路易斯安納、密西西比、密蘇里、奧克拉荷馬、南達科他、田納西、德州和西維吉尼亞州，其中多項禁令都面臨司法挑戰。

反墮胎領袖表示，希望共和黨2024年總統候選人能夠大力推動全國性的墮胎限制，而不是交由各州自行決定，「50年來沒有我們的聲音，司法系統總是保護輿論不受法律的影響。如今恢復了民主，我們將在辯論中發聲。」

6月以來的多項民調顯示，多數國民支持合法墮胎，美聯社和NORC中心去年7月的調查發現，53%的成年人不贊成最高法院廢止合法墮胎權，贊成者則占30%。

墮胎 遊行 共和黨

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