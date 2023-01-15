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多州地名冒犯原住民婦女 5地重新命名

記者胡玉立／綜合報導
哈蘭德是首位擔任內閣首長的美洲原住民，她在2021年上任。(美聯社)
哈蘭德是首位擔任內閣首長的美洲原住民，她在2021年上任。(美聯社)

內政部宣布，已為五個地點重新命名，因為這些地方以前的名稱用了squaw這個單字，是冒犯了美國原住民婦女的種族主義用語。

這五個更名地點分別位於加州、北達科他州、田納西州和德州，內政部花了一年時間刪掉那些地名使用的攻擊性字眼。

內政部長哈蘭德(Deb Haaland)聲明表示，「用字很重要，尤其是我們的工作是要確保我國的公共土地和水域歡迎所有背景者，對所有人開放。」 她稱squaw是「有害」字眼。哈蘭德是首位擔任內閣首長的美洲原住民，她在2021年上任。

內政部針對全美近650個含有該字眼地點，進行更名提議投票，並在去年9月宣布結果；有七個地點額外進行審查，其中五個在上周公告更名。

在北達科他州西部的一個小社區成員，選擇使用新名稱Homesteaders Gap，以表達對當地歷史的敬意。

Mandan、Hidatsa和Arikara Nation部落主席福克斯 (Mark Fox) 對此改變表示歡迎，指該字眼「的確引起嚴重的強烈情緒和對該字詞的抵制」。福克斯說，早該這樣做了，「我們很高興這個種族不敏感和冒犯性名稱，已被刪除。」

但麥肯齊郡委員會(McKenzie County Board)成員布朗(Joel Brown)表示，該地區許多居民強烈反對這項轉變。布朗是白人，他說他和其他人希望聯邦政府的干預盡可能少，因為「我們常發現他們與這裡的文化和經濟脫節」。

另外兩個新命名處是加州中央山谷社區的Loybas Hill，意思是「年輕女士」；以及約庫茨河谷(Yokuts Valley)。其他更名地點還包括田納西州的Partridgeberry和德州的Lynn Creek。

去年一年，當局已將威斯康辛州28個地點重新命名，刪除了一個種族主義詞。小組也建議更改與大屠殺有關的科羅拉多山名稱；數百個山峰、湖泊、溪流和其他帶有種族主義及厭惡女性色彩的地理特徵，已由聯邦政府重新命名。

內政部 種族主義 加州

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