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腰變粗、淡化胸圍 芭比娃娃再變身 新版本瞄準3歲兒童

編譯周芳苑／綜合12日電
新的芭比娃娃以三歲幼童為訴求對象，腰部稍微變粗，也不強調胸部線條，造型更接近兒童。(美聯社)
新的芭比娃娃以三歲幼童為訴求對象，腰部稍微變粗，也不強調胸部線條，造型更接近兒童。(美聯社)

玩具商美泰兒公司(Mattel)的「芭比娃娃」(Barbie)最近再次變身，以三歲幼童為訴求對象。

由瑪格蘿比(Margot Robbie)和萊恩葛斯林(Ryan Gosling)主演的真人版芭比娃娃浪漫電影「芭比」(Barbie)，將在7月上映；電影推出前，全新My First Barbie娃娃12日上市。

和傳統芭比娃娃比起來，My First Barbie長高了兩吋到13.5吋，材質較為柔軟，適合三歲幼童的小手；過去備受爭議的沙漏形身材已不復見，腰部稍微變粗，也不突出胸部線條，有固定的肉色內衣，整體造型更接近兒童。不論穿的是睡衣、荷葉邊連身裙或游泳衣，上面都有俏皮心形、星星或花朵圖案，配飾較大，頭髮特別長，更容易梳理。

新版芭比四肢可動，但五指相連，孩子們為芭比娃娃穿衣時，衣服不會被芭比的手指頭夾住。My First Barbie有四種不同膚色和髮質可選，每個建議零售價為19.99元。

美泰兒執行副總裁兼芭比娃娃全球負責人麥克奈特(Lisa McKnight)說，My First Barbie是根據家長的反饋打造。

芭比娃娃系列銷量歷經2013年下滑後，近年來反轉。

芭比娃娃問世63年以來，批評者稱，這個造型像十幾歲青少女的娃娃，性感身材比例被認為是一般女性無法達到的標準，重新設計的My First Barbie有助於改善此問題。

阿德爾菲大學育兒研究所(Adelphi University's Institute for Parenting)所長科奇(Joaniko Kohchi)對芭比變身的構想有所質疑，認為以三歲幼童為訴求，造型應更像兒童，目前的設計比學齡前兒童大一點，未必適合。

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